SPOR

Erkan Sözeri kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 22.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig play-off finalini penaltı atışlarında kaybeden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, kulüp yönetimiyle görüştüğünü ve "profesyonelsin ve gelen teklifleri değerlendirebilirsin" şeklinde cevap aldığını bildirdi.

Erkan Sözeri kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi

Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, moralinin çok bozuk olduğunu söyledi.

Hayatının her aşamasında kendisine yakışanları yapmaya özen gösterdiğini belirten Sözeri, şöyle konuştu:

"Sezonun bitmesiyle bana yakışan, mukavelem bitse de bitmese de kendi kulübümle temasa geçmekti. Ben de öyle yaptım ve başkanımızı arayarak, görüşme gerçekleştirdim. Kendisine 'İlk önce bana yakışan sizinle görüşmek ve ne düşündüğünüzü sormaktır.' dedim. Başkanımız da 'Şu anda yurt dışına gidiyorum. Kafamda hiçbir plan yok. Sen de profesyonelsin ve gelen teklifleri değerlendirebilirsin.' dedi. Şu ana kadar bazı kulüplerden teklifler almıştım. Artık gelecek teklifleri değerlendireceğim."

Erkan Sözeri, Gaziantep'te güzel anılarının olduğunu dile getirerek, kulübün ve şehrin en kısa sürede Süper Lig'e yükselmesi temennisinde bulundu.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Hakan Canbazoğlu kimdir? Hakan Canbazoğlu kurtarışlarıyla Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarttı!Hakan Canbazoğlu kimdir? Hakan Canbazoğlu kurtarışlarıyla Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarttı!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep erkan sözeri

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı

Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı

Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor

Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkan Sözeri kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi

Erkan Sözeri kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi

Hakan Canbazoğlu kimdir? Hakan Canbazoğlu kurtarışlarıyla Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarttı!

Hakan Canbazoğlu kimdir? Hakan Canbazoğlu kurtarışlarıyla Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarttı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!

Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor

Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor

Boluspor 1 - 3 Gazişehir Gaziantep maç özeti

Boluspor 1 - 3 Gazişehir Gaziantep maç özeti

Finale ilk bilet Erzurumspor'un

Finale ilk bilet Erzurumspor'un

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.