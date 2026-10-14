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Lamine Yamal'dan çok konuşulacak Galatasaray itirafı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Lamine Yamal değerlendirmelerde bulundu. Genç yıldız, RAMS Park atmosferinden övgüyle bahsederken maçın kırılma anına da dikkat çekti.

Lamine Yamal'dan çok konuşulacak Galatasaray itirafı!
Emre Şen
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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RAMS Park'ta oluşturulan atmosferden ve sarı-kırmızılı taraftarların desteğinden oldukça etkilendiğini belirten Lamine Yamal, karşılaşma öncesinde soyunma odasında da bu durumu konuştuklarını dile getirdi. Deplasmanda oynayabilecekleri en zorlu stadyumlardan birinde sahaya çıktıklarını ifade eden İspanyol oyuncu, rakibin kurduğu baskıya ve kaliteli kadrosuna rağmen sahadan galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.

KANAT AKSİYONUNU VE MAÇIN KIRILMA ANINI DEĞERLENDİRDİ

Lamine Yamal dan çok konuşulacak Galatasaray itirafı! 1

Karşılaşmanın gidişatını etkileyen anlara değinen genç yetenek, Galatasaray'ın iptal edilen ikinci golünün müsabaka açısından kritik olduğunu söyledi. İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yamal, sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünün geçerlilik kazanması halinde işlerinin çok daha zorlaşabileceğini itiraf etti.

EREN ELMALI'YA ATTIĞI ÇALIMI VE ASİSTİ ANLATTI

Lamine Yamal dan çok konuşulacak Galatasaray itirafı! 2

Anthony Gordon'a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı'ya karşı sergilediği çalım pozisyonu hakkında da konuşan Lamine Yamal, hareketin tamamen doğaçlama geliştiğini ifade etti. Pozisyona ilişkin gelen soruya tebessümle yanıt veren İspanyol futbolcu, hareket için "Yarı rabona diyelim. O an tamamen içimden geldi ve kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve gol pasını verebildim" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Lamine Yamal
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