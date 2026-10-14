A Milli Takım'da ibre yeniden Şenol Güneş'e döndü

UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan üst üste 4 mağlubiyetin ardından Montella'nın görevine son veren TFF yönetimi, ilk resmi temasını Arda Turan ile gerçekleştirdi. Özel uçakla İstanbul'a gelen genç teknik adama resmi teklif ileten federasyon yetkilileri, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi süren Turan'ın kulübünden ayrılmama kararı alması üzerine olumsuz yanıt aldı. Bu gelişmenin ardından yerli aday listesinde ibre tamamen değişti.

KASIM AYINDAKİ KRİTİK MAÇLAR İÇİN ŞENOL GÜNEŞ FORMÜLÜ

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa müsabakaları öncesinde yeni bir yol haritası belirlendi. Somut bir teknik adam anlaşması sağlanamaması halinde milli takımı geçici olarak tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen TFF yönetiminde Şenol Güneş ismi öne çıktı. Daha önce iki ayrı dönemde ay-yıldızlı ekibi çalıştıran 74 yaşındaki teknik adamın, kasım ayındaki zorlu karşılaşmalarda takımın başında yer alabileceği kaydedildi.

MİLLİ TAKIM BAKİYESİ VE GEÇMİŞ PERFORMANSI

Ay-yıldızlı ekipte 2000-2004 ve 2019-2021 yılları arasında görev yapan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük ve EURO 2020 elemelerindeki Fransa galibiyetleriyle hafızalarda yer edinmişti. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Mart 2025'te Trabzonspor'daki görevinden ayrılmıştı. TFF'nin, yeni teknik yapılanmayı kasım ayı maçlarına kadar resmen netleştirmesi bekleniyor.