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Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor

15.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek Voleybol Milli Takımı Kaptanı İzzet Ünver: "Umarım iyi bir hazırlık turnuvası geçirir ve en iyi şekilde Akdeniz Oyunları’na gideriz"

Erkek Voleybol Milli Takımı, Cezayir’in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları’nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

TVF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı İzzet Ünver, "Akdeniz Oyunları hazırlık kamp döneminde 2 haftayı geride bıraktık. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz." dedi.

Hazırlık kampı döneminin ikinci bölümü için Sırbistan’a gideceklerini kaydeden İzzet Ünver, "Sırbistan’da 3 hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçları eksiklerimizi görebilmemiz için çok önemli. Umarım iyi bir hazırlık turnuvası geçirir ve en iyi şekilde Akdeniz Oyunları’na gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

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