Erkekler, daha karizmatik olmak için meğer bunları yapıyorlarmış!

Erkeklerde olmazsa olmaz özelliklerden biri de kesinlikle karizmadır. Karizmatik bir erkek girdiği her ortamda gözleri üzerine çekmeyi başarır ve ortamı direkt etkisi altına alır. Tabi ki giyim kuşam bu konuda önemlidir ama karizma için her şey dış görünüş değildir. Peki erkekler karizmatik olmayı nasıl başarıyor? İşte cevabı...

Açık olun:

Çoğu insan muhtemelen karizmatik olmak için gizemli, anlaşılmaz ve bilinmeyen olmayı tercih eder ancak bu artık eskide kaldı. Kartlarını açık oynayan bir erkek aynı zamanda ne istediğini bilen bir erkek de demektir.

Sinirlerinizi kontrol altında tutun:

Endişeli bir erkekten daha az karizmatik görünen bir şey yoktur. Sinirlerinizi gergin sosyal ortamlarda yönetmeye çalışın ve kontrol altına alın. Bu kontrollü tavrınız, karşınızdaki kişiye de güven verecektir.

Gerçekten tutku duyduğunuz bir hobiniz olsun:

Geleneksel bir pul koleksiyoncusu olsanız dahi, hayatınızda tutku duyduğunuz bir uğraşınız olsun. Ama ilk önce şunu belirtelim, gerçek bir hobiden bahsediyoruz. Müzik dinlemek yerine bir enstrüman çalmayı öğrenmek, yemek yemek yerine yemek yapmayı öğrenmeyi kastediyoruz.