Erkekler, daha karizmatik olmak için meğer bunları yapıyorlarmış!

Erkeklerde olmazsa olmaz özelliklerden biri de kesinlikle karizmadır. Karizmatik bir erkek girdiği her ortamda gözleri üzerine çekmeyi başarır ve ortamı direkt etkisi altına alır. Tabi ki giyim kuşam bu konuda önemlidir ama karizma için her şey dış görünüş değildir. Peki erkekler karizmatik olmayı nasıl başarıyor? İşte cevabı...
Çoğu insan muhtemelen karizmatik olmak için gizemli, anlaşılmaz ve bilinmeyen olmayı tercih eder ancak bu artık eskide kaldı. Kartlarını açık oynayan bir erkek aynı zamanda ne istediğini bilen bir erkek de demektir.
Endişeli bir erkekten daha az karizmatik görünen bir şey yoktur. Sinirlerinizi gergin sosyal ortamlarda yönetmeye çalışın ve kontrol altına alın. Bu kontrollü tavrınız, karşınızdaki kişiye de güven verecektir.
Geleneksel bir pul koleksiyoncusu olsanız dahi, hayatınızda tutku duyduğunuz bir uğraşınız olsun. Ama ilk önce şunu belirtelim, gerçek bir hobiden bahsediyoruz. Müzik dinlemek yerine bir enstrüman çalmayı öğrenmek, yemek yemek yerine yemek yapmayı öğrenmeyi kastediyoruz.
Karizma dış görünüşle sınırlı kalan bir şey değildir ve genellikle sohbet esnasında ortaya çıkar. Bu nedenle karşınızdaki kişiyi dinleyin ama gerçekten dinleyin! Mış gibi yapmayın. Kendi özelliklerinizi anlatıp durmak yerine, başkalarının dediklerini dinleyin ve değerli hissettirin.
Bay Karizma olarak anılmak istiyorsanız, zekanız ve mizah anlayışınız iyi olmalıdır. Ancak unutmamanız gereken bir şey var ki; bu iki olgu da oldukça öznel kavramlardır. İş arkadaşlarınızlayken yaptığınız şakaları, kız arkadaşınızın ailesiyleyken yapmamaya dikkat edin. En azından samimiyeti ilerletene kadar böyle davranmakta fayda var.
İletişimin sadece kelimelerden ibaret olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Beden dili yaşamın her alanında oldukça önemlidir. Ve ortamlarda bir karizmatik olarak anılmak istiyorsanız, dik durun, göğüslerinizi dışarı çıkarın, ellerinizi kullanın ve bakışlarınızla tam 12'den vurun. Gülümsemeyi unutmayın. Ve tabi bunları yaparken abartıdan kaçının.
Aslında en basit gibi görünen ama en zor olan adım! Eğer geniş bir çevreye sahipseniz bunun ne demek olduğunu şimdiden anladınız. İnsanlara isimleriyle hitap etmek, onlara değer verdiğinizi ve hatırlamış olduğunuzu hissettirir. Bu da size artı puan kazandıracaktır.
Ortamdaki kayıp ruh olmayın. Karamsar gözüken birini kimse sohbete dahil etmek istemez. Hollywood'un bazı adamları melankolik havalarıyla parlamış olabilirler ancak, bu sizin de yapabileceğiniz anlamına gelmez. Bunun yerine gülümseyin ve kibar olun. Özellikle de gittiğiniz bir mekandaki çalışanlara.
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