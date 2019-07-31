Erkeklere 9 sağlık uyarısı

Memorial Ataşehir Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulundu. 1 – KEMER ALTI AĞRILARINI CİDDİYE ALIN Kemer altı olarak tabir edilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Ağrı vücutta yaşanan sorunların bir habercisi olduğu için ihmal edilmemelidir. Özellikle pelvis bölgesi denilen karın alt bölgesinde yaşanan ağrılar ile yumurtalık, testisler ve sırt bölgesi ağrıları çeşitli önemli hastalıklarla ilgili ortaya çıkabilmektedir. Bel bölgesinde yaşanan ağrılar; böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlığı, böbrek kisti ve böbrek tümörlerinden kaynaklanabilmektedir. Kasık bölgesinde yaşanan ağrılar; prostat hastalıklarının işareti olabilir. Penis ve testis ağrısı; testis iltihabı, testis kanseri ve testisin kendi etrafında dönmesinin işareti olabilir. Kanser genellikle ağrısız şişlik yapar. Ağrılı veya ağrısız tüm testis şişliklerinde mutlaka doktora gidilmelidir.

İdrar çıkışı sırasında yaşanan ağrı; idrar yollarında enfeksiyon, mesane taşı ve mesane kanseri belirtisi olabilir. Mesane kanserinin en bilinen belirtisi idrarda kanamadır.

2 – EREKSİYON PROBLEMİNİZ FARKLI HASTALIKLARDAN KAYNAKLANABİLİR Ereksiyon problemi erkeklerin önemli sorunlarından biridir. Cinsel hayatın kaliteli olması genel hayat kalitesine yansıyan bir durumdur. Ereksiyon oluşturamama veya oluşan ereksiyonun sürdürülememesi olarak tanımlanan Erektil disfonksiyon (ED) problemi 3 ayı geçtiği durumlarda konunun uzmanı bir doktora başvurulmalıdır. Ereksiyon problemi; kalp ve damar hastalıklarının, diyabet, karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, hormonal bozuklukların ve sinir sistemi hastalıklarının işareti olabilir. 3 – İDRARDAKİ KANI İHMAL ETMEYİN İdrarda kan görülmesi hem erkekler hem kadınlar için dikkate alınması gereken bir işarettir. Gözle görülemeyecek kadar az olan sadece mikroskopla görülecek düzeyde idrarda kan olması bile ihmal edilmeden hemen kontrol edilmelidir. En önemli iki nedeni idrar yolları taşı ve idrar yollarındaki kanserlerdir. Özellikle mesane kanseri başta olmak üzere, prostat kanseri ve böbrek kanserlerinde idrarda kan görülebilmektedir.

4 – BÖBREK TAŞINIZ VARSA DAHA ÇOK SU TÜKETİN Su tüketimi insan sağlığı için son derece önemlidir. Sağlıklı bir gün geçirilebilmesi için en az 6 bardak su tüketimi yapılması gerekir. Su tüketimi metabolizma bakımından son derece önemli olmakla birlikte böbrek sağlığı ve taş hastalıklarını önlemek için de kritik noktadır. Böbrek taşı olan veya daha önceden böbrek taşı hikayesi olan kişilerin günlük su tüketimini en az 2,5 – 3 litreye çıkarması gerekmektedir. Normal su yerine aşırı kahve ve çay tüketimi böbrek taşı oluşumunu tetikleyebildiği için tavsiye edilmemektedir. 5 – YARIM SAATİNİZİ SPORA AYIRIN Sağlıklı bir hayat için olmazsa olmazların başında egzersiz gelmektedir. Hareketsiz bir yaşam kilo almaya neden olduğu için; ereksiyon sorunu, kısırlık, prostat ve böbrek hastalıkları için risk teşkil etmektedir. Her gün en az yarım saati egzersize ayırmak erkek sağlığı bakımından son derece önemlidir. 6 – GÜNÜN STRESİNDEN UZAKLAŞIN Büyük şehirlerde yaşayanlar için en zor konulardan birisi stressiz bir hayattır. Gün içinde en az 10 dakika stresten uzaklaşacak bir aktivitenin içerisinde bulunmak başta kalp damar sağlığı ve ereksiyon sorunları olmak üzere yaşanabilecek birçok problemi önlemektedir.

7 – KONSERVE VE KATKI MADDELİ GIDA TÜKETMEKTEN KAÇININ Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenilmelidir. Özellikle konserve ve katkı maddeli gıdaları fazla tüketmek böbrek ve mesane kanseri riskini artırmaktadır. İdrar yolunda toksik madde bulunması atılım organları olan mesane ve böbrek rahatsızlıklarını tetikleyebilmektedir. Kafein, alkol, baharatlı gıdalarda mesaneyi irite ederek sorunlara yol açabilmektedir. Alkol tüketimi, prostat sağlığını olumsuz etkilerken, ereksiyon sorunlarına da yol açabilmektedir. Yağlı gıdalar, et ve et ürünlerinin aşırı tüketilmesi böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir. 8 – SİGARA İÇMEYEREK T ÜROLOJİK HASTALIKTAN KORUNABİLİRSİNİZ Sigara tüketimi bütün kanserler için risk teşkil etmektedir. Erkek sağlığı için sigara içmemek; Mesane kanseri

Ereksiyon sorunları

İnfertilite yani kısırlık

Böbrek kanseri

Böbrek taşı

Ağrılı mesane sendromu

İdrar kaçırma risklerini önleyebilmektedir. 9 – KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN Erkeklerin yaş gruplarına göre özellikle dikkat etmesi gereken kontroller bulunmaktadır.