Erken final yapmıştı! Masumiyet'in yıldızı İlayda Alişan'dan sitemkar paylaşım: "Bir mesajımız vardı..."

FOX'un sevilen dizisi "Masumiyet", gerek konusu gerek oyuncularıyla çok dikkat çeken bir diziydi. Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi bir kadroya genç ve yetenekli isimler eşlik ediyordu. Konu da şiddet gören bir kadının adalet arayışı olunca, dizi ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ne var ki, dizinin sosyal medyada yarattığı etki izlenme oranlarına yansımadı. Ortalama sonuçlar alan "Masumiyet", bir türlü beklenen ratinge ulaşamayınca önce günü değiştirildi. Sonra da, planlanandan daha erken bitirilmesi kararı alındı. Dün akşam son bölümüyle ekrana gelen dizi, haftalardır merak edilenleri açıkladı ve kadın dayanışması mesajıyla son buldu.

"Bir niyetimiz vardı"

Dizinin başrol oyuncusu İlayda Alişan, şiddet gören ve adalet arayan Ela'yı canlandırıyordu. Yayınladığı veda mesajında bütün dizi ekibine teşekkür eden İlayda Alişan, en özel teşekkürünü oynadığı Ela karakterine ayırdı: "Ne çok yol aldık birlikte, ne çok ağladık, ne çok şey sıgdırdık.. Hikayen hikayem oldu, yolculuğun, yıkılışların, kaybedişlerin, ayağa kalkmaların ne çok şey öğretti bana."