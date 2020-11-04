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Erkenci cemaat oldular

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, çok sayıdaki vatandaş sabah namazlarında camiye erken gelirken, Ören Camiinde de Cengiz Orcan ve Ramazan Sevik erkenci cemaat seçildi.

Erkenci cemaat oldular

Burhaniye ilçesinde, çok sayıdaki vatandaş sabah namazlarında camiye erken gelirken, Ören Camiinde de Cengiz Orcan ve Ramazan Sevik erkenci cemaat seçildi. Erken kalkmayı alışkanlık haline getirdiğini anlatan Cengiz Orcan, camiye erken gelmenin sevabının büyük olduğunu söyledi.
Burhaniye’nin turistik Ören mahallesinde camiye gelen vatandaşlar arasında erken gelme yarışı devam ederken, Emekli Cengiz Orcan ile Ramazan Sevik, son haftaların en erkenci cemaati oldu. Erken kalkmayı alışkanlık haline getirdiğini anlatan 70 yaşındaki Cengiz Orcan, “Komşum Ramazan Sevik ile birlikte camiye erken gelmeye gayret ediyoruz. Kim erken gelirse camiyi o açıyor. Erken kalkmak çok güzel bir şey. Erken kalkmayı herkese tavsiye ediyorum” dedi. Camiye erken gelmenin sevabının büyük olduğunu anlatan 59 yaşındaki Ramazan Sevik de, “Sabahları erken kalkmak çok güzel bir şey. Bir çok arkadaş sabah namazında camiye erken geliyor. Bizde Cengiz ağabeyle beraber erkenci cemaat olduk” dedi.

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