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Erkenci Kuş 11. son bölüm izle: Beklenen buluşma! (Erkenci Kuş 12. yeni bölüm önizleme sahnesi yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2018 07:27 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 11. son bölümü ile dün akşam izleyicisi ile buluştu. Star TV'de ekrana gelen son bölümden sonra Erkenci Kuş 12. yeni bölüm önizleme sahnesi yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı yazın en başarılı dizisi olan Erkenci Kuş son bölümde beklenen buluşma gerçekleşiyor. Sanem, sonunda Can'ın Albatros olduğunu anlıyor. Son bölümle birlikte Erkenci Kuş'un yayın günü de değişmiş oldu. İşte Erkenci Kuş son bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Erkenci Kuş 11. son bölüm izle: Beklenen buluşma! (Erkenci Kuş 12. yeni bölüm önizleme sahnesi yayınlandı!)

Erkenci Kuş 11. son bölümü ile dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Son bölümden sonra ise Erkenci Kuş 12. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrollerini Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş, yazın tutulan en iyi dizisi olarak yeni sezonda da Star TV'de devam edecek. Erkenci Kuş 11. son bölümde Sanem ile Can'ın beklenen buluşması gerçekleşti. Sanem, Can'ın Albatros olduğunu sonunda anladı. Erkenci Kuş 12. yeni bölüm önizleme sahnesinde Sanem, Can'a Albatros olduğunu öğrendikten sonra hesap soruyor. Erkenci Kuş yeni bölümü, artık yeni gününde yayınlanacak. Erkenci Kuş son bölüm izleme bağlantısı haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME SAHNESİ

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Can, Sanem’e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem'in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe. Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?

ERKENCİ KUŞ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yayın günü değişiyor. Reytinglerde aldığı başarılı sonuçlarla yeni dönemde de yayınlanmayan devam edecek olan Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler’in başlaması ile birlikte gün değiştirecek. Yeni sezonda çok daha sert hikayesi ve yeni karakterlerin katılmasıyla dikkat çekecek olan Ufak Tefek Cinayetler, Salı günleri yayınlanmaya devam edecek. Erkenci Kuş dizisi ise Cumartesi günleri izleyici ile buluşacak. Erkenci Kuş'un 12. bölümü 22 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

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