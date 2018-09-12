Erkenci Kuş 11. son bölüm izle: Beklenen buluşma! (Erkenci Kuş 12. yeni bölüm önizleme sahnesi yayınlandı!)

Erkenci Kuş 11. son bölümü ile dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Son bölümden sonra ise Erkenci Kuş 12. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrollerini Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş, yazın tutulan en iyi dizisi olarak yeni sezonda da Star TV'de devam edecek. Erkenci Kuş 11. son bölümde Sanem ile Can'ın beklenen buluşması gerçekleşti. Sanem, Can'ın Albatros olduğunu sonunda anladı. Erkenci Kuş 12. yeni bölüm önizleme sahnesinde Sanem, Can'a Albatros olduğunu öğrendikten sonra hesap soruyor. Erkenci Kuş yeni bölümü, artık yeni gününde yayınlanacak. Erkenci Kuş son bölüm izleme bağlantısı haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME SAHNESİ

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Can, Sanem’e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem'in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?