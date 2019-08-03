Erkenci Kuş finalinde mutlu son! Erkenci Kuş 51. ve final bölüm fragmanı izle!

Gold Film'in yapımcılığın üstlendiği Erkenci Kuş dizisi ekran macerasına noktayı koyuyor. Sevilen romantik komedi dizisi 6 Ağustos Salı akşamı yayınlanacak olan 51. bölümüyle final yapacak.

ERKENCİ KUŞ FİNALDE NELER OLACAK?

Erkenci Kuş'un final bölümüne ise Sanem ve Can'ın düğünü damga vuracak. Can’la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. Can onu geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir...



