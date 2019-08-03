MAGAZİN

Erkenci Kuş finalinde mutlu son! Erkenci Kuş 51. ve final bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.08.2019 01:48 | Son Güncelleme

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisi 51. ve final bölümüyle ekrana veda edecek. Erkenci Kuş'un finalinde Can ve Sanem aşkında mutlu son yaşanacak. Erkenci Kuş'un final bölüm fragmanı da yayınlandı.

Gold Film'in yapımcılığın üstlendiği Erkenci Kuş dizisi ekran macerasına noktayı koyuyor. Sevilen romantik komedi dizisi 6 Ağustos Salı akşamı yayınlanacak olan 51. bölümüyle final yapacak.

erkenci

ERKENCİ KUŞ FİNALDE NELER OLACAK?
Erkenci Kuş'un final bölümüne ise Sanem ve Can'ın düğünü damga vuracak. Can’la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. Can onu geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir...

PARTNER İş insanı olarak çalışırken her şeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken her şeyi bırakıp çobanlığa başladı
Canevim dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı? Canevim 10. yeni bölüm fragmanı izle Canevim dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı? Canevim 10. yeni bölüm fragmanı izle
Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler! Yeni sezon ne zaman başlıyor?Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler! Yeni sezon ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş erkenci kuş final erkenci kuş final bölüm fragmanı izle erkenci kuş 51. bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Behzat Ç'de Ahu Türkpençe sürprizi! Behzat Ç. 3. yeni bölüm ne zaman?

Ünlü oyuncu Behzat Ç. dizisinde!

Canevim dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı? Canevim 10. yeni bölüm fragmanı izle

Canevim dizisine sürpriz oyuncu!

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler!

Müge Anlı o sözlerden sonra gözyaşlarını tutamadı

O sözlerden sonra gözyaşlarını tutamadı

Erkenci Kuş'un çekimleri sona erdi! Erkenci Kuş final bölümü ne zaman?

Sevilen diziye böyle veda ettiler!

Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor! Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.