Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis: "İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun"

Uyuşturucu soruşturmasında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tatil için yurt dışında olduğunu ve en kısa sürede döneceğini belirterek, "İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun" dedi.

Mustafa Fidan

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şarkıcı Edis'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, uzun zamandır planladığı tatil nedeniyle yurt dışında olduğunu belirterek en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini belirtti.

EDİS: "EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Edis, şu ifadeleri kullandı;

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun."

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarından düzenlenen operasyonda ünlü isimler gözaltına alındı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, fenomen Hakan Kakız'ın aralarında bulunduğu 19 ismin gözaltına alındığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu Edis Görgülü edis
