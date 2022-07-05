Erkunt Traktör AŞ'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan vefat etti

Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör AŞ'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti.
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erkunt Traktörü kurarak Türkiye'ye ilk yerli tasarım traktörü kazandırmış, kadın gücünün sanayi sektöründe neleri değiştirebileceğini göstererek ön yargıları yıkmış olan değerli iş insanı Zeynep Erkunt Armağan'ın kaybının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm Erkunt ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullandı.
Erkunt'un cenazesi, yarın, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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