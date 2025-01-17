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Erling Haaland'a görülmemiş sözleşme! İnanılır gibi değil... İngiltere futbolunun tarihine geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 12:25
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Premier Lig devi Manchester City yıldız isim Erling Haaland ile 9.5 yıllık sözleşme uzatırken Norveçli yıldızın yeni sözleşmesi tarihe geçti. İşte detaylar...

Erling Haaland'a görülmemiş sözleşme! İnanılır gibi değil... İngiltere futbolunun tarihine geçti
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City süper yıldızı Erling Haaland ile tarihi bir sözleşmeye imza attı.

9.5 YILLIK SÖZLEŞME

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İngiliz temsilcisi, golcü futbolcu ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Manchester City ile kontratı 2027 yılında sona erecek Haaland, yeni sözleşmeyle birlikte İngiliz ekibindeki geleceğini 2034'e kadar uzattı.

İNGİLTERE'DEKİ İLK FUTBOLCU

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Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon euro (9.5 yılda 292 milyon euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bu maaşı kazanan ilk futbolcu olacak.

Anahtar Kelimeler:
son dakika haaland manchester city sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadar akıllı futbol izleyip bu adamları ultra milyoner yapıyorsa gecinemiyorum diye cirpinmasin
ne kadar da inanarak boş konuşuyorsun bu kadar insanın geçinememe sebebi erling e verilen maaş mı Allah akıl fikir versin
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