Erling Haaland'a görülmemiş sözleşme! İnanılır gibi değil... İngiltere futbolunun tarihine geçti

Manchester City süper yıldızı Erling Haaland ile tarihi bir sözleşmeye imza attı.

9.5 YILLIK SÖZLEŞME

İngiliz temsilcisi, golcü futbolcu ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Manchester City ile kontratı 2027 yılında sona erecek Haaland, yeni sözleşmeyle birlikte İngiliz ekibindeki geleceğini 2034'e kadar uzattı.

İNGİLTERE'DEKİ İLK FUTBOLCU

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon euro (9.5 yılda 292 milyon euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bu maaşı kazanan ilk futbolcu olacak.