Erling Haaland gece kulübünden atıldı

Borussia Dortmund'un,Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu kez golleriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.
Bundesliga'nın sona ermesinin ardından ülkesi Norveç'e giden genç futbolcu, eğlenmek için bir gece kulübüne gitti.
19 yaşındaki oyuncu, tartışma sonucu dışarı atıldı ve o anlar kameraya yansıdı.
Erling Haaland ülkesinde bulunan bir gece kulübünde, korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.— Mynet Spor (@mynetspor) July 12, 2020
Yıldız golcü henüz 19 yaşında olduğu için gece kulübüne alınmadı.
Norveç'te gece kulüpleri için yaş sınırı 21-23 yaşları.... pic.twitter.com/IuhA4OXaW7
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