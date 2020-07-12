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Erling Haaland gece kulübünden atıldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, ülkesi Norveç'te gittiği bir gece kulübünde çıkan olay sonrası dışarı atıldı.

Erling Haaland gece kulübünden atıldı

Borussia Dortmund'un,Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu kez golleriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.

Bundesliga'nın sona ermesinin ardından ülkesi Norveç'e giden genç futbolcu, eğlenmek için bir gece kulübüne gitti.

19 yaşındaki oyuncu, tartışma sonucu dışarı atıldı ve o anlar kameraya yansıdı.


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