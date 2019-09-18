Erling Haland, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda grup maçları oynanan 8 maçla başladı. Dev takımların karşılaştığı geceye damgasını vuran 19 yaşındaki Norveçli forvet oldu! Yeteneğiyle gözleri üzerine çeken Erling Haland, Salzburg'un Genk'i 6-2 yendiği maçta hat-trick yaparak "Düşler Sahnesi"nde tarihe adını yazdırdı.

ERLİNG HALAND KİMDİR?

21 Temmuz 2000'de, İngiltere'nin Leeds şehrinde dünyaya gelen Erling Haland, futbola ülkesi Norveç'in Bryne FK takımında başladı.

Futbolcu bir babaya sahip olan Haland, 2017 senesinde Bryne FK'den ayrılarak ülkesinin güçlü kulüplerinden Molde'ye transfer oldu ve genç futbolcu bu zaman diliminde Ole Gunnar Solskjaer'le de birlikte çalışma fırsatı yakaladı.

Molde'deki ikinci sezonunda attığı gollerle dikkat çeken Haland, o sezon Norveç Ligi'nde forma giydiği 25 maçı 12 gol ve 3 asistle tamamladı.

Adını kısa süre içinde Avrupa'ya yaymaya başlayan Haland, 2019'un Ocak ayında 5 milyon euro bedelle Molde'den Salzburg'a transfer oldu.

