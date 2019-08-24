Erman Toroğlu: Beşiktaş Quaresma'yı göndermek istiyor

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı A Spor'da değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Bu seyirci Göztepe karşısında iter de başka bir takım karşısında da geriye iter. Başka takımlar gibi kolay bir seyirci değil. Zemin Süper Kupa Finali’nde de kötüydü. Bu zemin yapılırken Fikret Orman beni çağırdı, gidip gezdik. Altyapı olarak çok güzeldi, peki neden bu hale geldi? Takıldığım taraf bu.

Geçen hafta Sivasspor çok iyiydi Beşiktaş kaybetti, bu hafta Göztepe çok kötüydü Beşiktaş kazandı. Mesela Gazişehir maçı da Fenerbahçe için bana referans olmadı. Trabzonspor için daha farklı. Böyle giderse takımı 6 hafta sonra ezbere söyleyebilirsin. Herkes haddini bilir.

"AVCI KARARLARI ÇABUK ALMALI"

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile beraber bir şey yapmak istiyorsa kararlarını çabuk almalı, vedalaşacağı isimlerle çabuk vedalaşmalı ve geri kalanlarla devam etmeli. Quaresma, Lens gibi isimlerle hala uğraşırsan olmaz, vakit kaybedersin. Beşiktaş bugün çok şanslıydı.

"TRABZONSPOR, DİĞER TAKIMLARA GÖRE FARKLI"