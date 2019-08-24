Erman Toroğlu: Beşiktaş Quaresma'yı göndermek istiyor

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı A Spor'da değerlendirdi.
Bu seyirci Göztepe karşısında iter de başka bir takım karşısında da geriye iter. Başka takımlar gibi kolay bir seyirci değil. Zemin Süper Kupa Finali’nde de kötüydü. Bu zemin yapılırken Fikret Orman beni çağırdı, gidip gezdik. Altyapı olarak çok güzeldi, peki neden bu hale geldi? Takıldığım taraf bu.
Geçen hafta Sivasspor çok iyiydi Beşiktaş kaybetti, bu hafta Göztepe çok kötüydü Beşiktaş kazandı. Mesela Gazişehir maçı da Fenerbahçe için bana referans olmadı. Trabzonspor için daha farklı. Böyle giderse takımı 6 hafta sonra ezbere söyleyebilirsin. Herkes haddini bilir.
"AVCI KARARLARI ÇABUK ALMALI"
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile beraber bir şey yapmak istiyorsa kararlarını çabuk almalı, vedalaşacağı isimlerle çabuk vedalaşmalı ve geri kalanlarla devam etmeli. Quaresma, Lens gibi isimlerle hala uğraşırsan olmaz, vakit kaybedersin. Beşiktaş bugün çok şanslıydı.
"TRABZONSPOR, DİĞER TAKIMLARA GÖRE FARKLI"
Trabzonspor’un bu sene diğer takımlara göre farkı, Trabzonspor deplasmanda çok can yakar. Bu ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe ne de Galatasaray’da var. Trabzonspor’un deplasmanda üzerine gittiğin zaman ısırır.
"SON 2 SENEDİR SALLANIYOR"
Sosa iki maç sallansa, ‘Bu Sosa da sallanıyor’ deniyor. Sosa mı Oğuzhan mı? Oğuzhan 2 senedir sallanıyor. Abdülkadir Parmak’ı oynatırsın, ne zaman oynamazsa ‘Abdülkadir de ne oyuncuymuş’ dersin. Dorukhan’da da bir sakatlık var, geriye doğru gidiyor.
"QUARESMA'YI GÖNDERMEK İSTİYORLAR AMA..."
Beşiktaş’ta çalım atıp, depar atıp rakibi geçebilecek ve tehlike yaratacak kaç futbolcu var? Trabzonspor’a bakın kaç tane oyuncu var? Lens’i göndermek istiyorlar. Quaresma, gidip geliyor, dönüyor veriyor. Quaresma kaç para alıyor, deli mi gidecek bir yere?
Galatasaray’a bakıyorsunuz, şampiyon olduğu yılda hangi oyuncular çıkıyor sahneye? Onyekuru, Feghouli, Belhanda… Böyle adamlar lazım. Yan top, ileri top bitti o iş. Adam eksiltecek, çalım atıp geçecek pas verecek.
"FATİH TERİM'E KIZIYORLAR AMA..."
Ben fazla rotasyona inanan biri değilim. Takımı çıkar oynatırım. Geçen sene Türkiye Kupası’nda Beşiktaş zaten yok, Fenerbahçe, Başakşehir bilmem ne yaptı… Fatih Terim’e kızıyorlar ama gazozuna maç oynasalar Fatih Terim tam kadro çıkıyor.
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