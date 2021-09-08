Erman Toroğlu çapkınlık turunda! Yakalanınca elini bıraktı

Erman Toroğlu fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu arkadaşının ise görüntülendiklerini fark edince eski hakemin elini bırakması dikkat çekti.

TANIMIYORMUŞ GİBİ DAVRANDI

UçanKuş'ta yer alan habere göre; gizemli kadın, saniyeler önce el ele yürüdüğü Erman Toroğlu'nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başladı.

LİSE AŞKIYLA EVLİYDİ

Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu, 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu bulunuyor.



