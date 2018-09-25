Erman Toroğlu'ndan olay Şenol Güneş ve Fikret Orman açıklaması

Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu!

1 / 19 "Maçın ilk yarısı için tek bir cümle...Tanrı Fenerbahçe'nin başında Cocu'yu istemiyor...İlk yarının skoru 3-1 olurdu. Üstüne 25 metreden de gol yediler.

2 / 19 Beşiktaş hazır, Fenerbahçe yeni takım. Fenerbahçe'de oyuncular yan yana basmıyor, çok enerji tüketti. Beşiktaş ise o kadar enerji tüketmedi.

3 / 19 Çok fazla koşmadan alanlarını iyi kapatarak oynadılar. Fenerbahçeli futbolcular çok koşup çok şey yapmak istiyor ancak birbirine alışık bir takım değil.

4 / 19 Harun, golde gelen topu kanatlansa bile alamazdı. Böyle giderse sonuç ne olur belli olmaz. Top canı istediği zaman giriyor. Fenerbahçe'de tüm takım çalışıyor ama birbirlerini iyi tanımıyorlar.

5 / 19 Bu tip maçlarda yenilmeyeceksin. Beşiktaş, oturmuş bir takım ama aman aman bir top oynamıyor. Sanki Oğuzhan 5 aydır yok, Atiba hep oynuyor gibi. Beşiktaş orta sahası çok kötü.

6 / 19 Fenerbahçe'nin üç pozisyonu var ancak Beşiktaş'ın uzaktan gelen golü dışında başka pozisyonu yok. Fenerbahçe, bu maçta gerçekten iyi. Rakibe basıyor, istekli ve coşkulu oynuyor ama üçlü baskı yapman lazım.

7 / 19 Beşiktaş'ın iyi oyuncuları var, dört pas yapınca çıkan bir takım ama bu maç onu da yapamıyor. Fenerbahçe'nin lider bir oyuncusu yok. Her şey çok yeni, şansları da iyi gitmiyor."

8 / 19 MAÇ SONU | Ben daha gollü bir maç beklemiştim. İkinci yarı sakatlıklarla maç durdu. Maçın en az 5-6 dakika uzatılması gerekiyordu. Uzatmaları bile tam oynatmadı.

9 / 19 Sen benim hakkımı neden yiyorsun? Biz yayıncı kuruluşa para veriyoruz. Sen başım ağrır korkusundan maçı oynatmıyorsun. Fenerbahçe çok enerji harcadı ancak golü yedikten sonra psikolojik olarak etkilendiler.

10 / 19 Hepsinin bu golden sonrayüzü düştü. Beşiktaş bir şey oynamadı. Oğuzhan ve Tolgay oynamasa, Atiba tek oynasa daha iyi olurdu. Tolgay ve Oğuzhan bu yaşta böyle oynuyorlarsa, 36 yaşında bastonla gezerler.

11 / 19 Fenerbahçe'yi ilk defa böyle mücadele ederken ve istekli oynarken gördüm. Önümüzdeki maçlara da bakmak lazım, acaba Galatasaray gibi mi olurlar? Fenerbahçe, Ayew'den faydalanamıyor. Ayew'e daha çok top atılabilir.

12 / 19 Beşiktaş iyi oynamıyor. Bu sezon kaç sene sonra iç sahada da yenildi. Bir takım çıkıp Beşiktaş'ı bitirebilir. Her maçta bir oyuncu öne çıkıyor, maçı öyle kazanıyorlar.

13 / 19 Beşiktaş ne oynadı? 60 metreden top şişirildi. 35 metreden Babel gol attı. Başka? Söyleyin bana.

14 / 19 Atiba 5.5 aydır yok. Tolgay 5.5 aydır var. Oğuzhan da var. Atiba'ya baktım. Atiba tek oynasa daha iyi. Beşiktaş, Fenerbahçe kadar koşsaydı duman ederdi Fenerbahçe'yi.

15 / 19 Pepe geriyi kontrol etmek zorunda. Kaç tane pozisyon var, oralarda Pepe yok. Pepe gole gidiyor. Şenol Güneş de kazanabileceğimiz bir maçtı demiş, biz başka maçı mı seyrettik?

16 / 19 Fikret Orman'ın Şenol Güneş'e bir tek 'Git' demediği kaldı. Çok ağır konuşuyor, yenilir yutulur gibi değil. Ben olsam giderdim.

17 / 19 TOLGAY'A KIRMIZI NEREDE? | Daha önce gösterdin bir sarı kart. Tolgay'a kırmızı olunca mı gösteremiyorsun?

18 / 19 Görüntüler gelince göreceksiniz. Bunlar temel şey. Sanane Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan. Seni ilgilendirmiyor ki!