SPOR

Erman Toroğlu: Galatasaray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2019 08:11 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçını yorumladı. Falcao'nun istediği topları alamadığını söyleyen Toroğlu, "Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, Falcao Galatasaray’ın ikinci Diagne’si olur. Diagne’ye de top gelmiyordu" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: Galatasaray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

"Son 15 dakika Galatasaray taraftarı, top Kasımpaşa'ya geldiğinde ıslıklıyordu. Bu ne demek? Galatasaray taraftarı takımına güvenmiyor ama seviyor. Galatasaray, Konyaspor maçı gibi gol yiyebilirdi. Yemediğine dua etsin. Ömer Bayram nerede oynadı oyuna girince? Takım top oynamıyor. Yönetim saha dışına çok fazla takılıyor. Herkes PSG ve Real Madrid iyi takım diyor. Club Brugge ikisinden de sakat takım.

"FATİH TERİM BAZEN ÇOK İNAT EDİYOR"
Anlayamadığım bir şey var. Millet kabız futbol oynatıyor diye Aykut Kocaman'a ya da başka teknik adamlara kızıyordu. Galatasaray da öyle top oynamaya başladı. Arkada top çeviriyorlar, inanılır gibi değil. Gol pası vermeye çalışıyorlar. Defans oyuncularında, özellikle yandaki oyuncularda, sen hücuma çıktığın zaman ters oyuncu atağa çıkar. Galatasaray kaybettiği toplardan gol yiyordu. Fatih Terim bazen çok inat ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda Hamit'i sağ bek oynatmıştı. Sonradan kendi pozisyonuna almıştı.

''FALCAO İKİNCİ DIAGNE OLUR''
Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, Falcao Galatasaray’ın ikinci Diagne’si olur. Diagne’ye de top gelmiyordu. Kasımpaşa'da özellikle Trezeguet ile birlikte oynarken goller attı.

Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 4 gün sonra... Bu fizikle mi oynayacaklar? Bu fizikle oynarlarsa sigortalar atar, buraya gelince de dökülürler. Sanırım Avrupa Ligi’ni düşünüyorlar. Galatasaray’ın forma gireceği yer, 2-3 ay sonra. Galatasaray bu zamana kadar yorulmamış, dinlenmiş. Babel’i milli takımda seyrettim, farklı oynuyor. Harika oynadı ama yanındakiler de yardım ediyordu. Galatasaray’da geçen sene Fernando da çok sallandı orta sahada.

"FEGHOULI KAÇAK OYNAYACAK BİR ADAM DEĞİL"
Feghouli’nin geçen sene ne yaptığını biliyorsunuz... Kaçak oynayacak bir adam da değil. Demek ki bir sebebi var böyle oynuyor. Böbrek taşı gibi sebepleri vardı. Bu takımların seyircisi, basını, televizyonu var. Çıkıyor bir oyuncu, maçı değiştiriyor. Diğer takımlar gibi 11’i birden iyi oynamak zorunda değiller. Diagne geçen sene parasını çıkarttı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne gitti. Fena da oynamadı, rakiplerdeki oyuncuları çok yıprattı. Mesela Gomis, içeride neler yapıyor? Dışarıda Galatasaray seyircisine oynuyor.

"FATİH TERİM BUNLARIN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ"
PFDK ve Tahkim Kurulu’na inanmam artık çok zor. İki kurumun başkanının ortak kitabı var. Fatih Terim büyük ihtimalle onlara söyledi, onlar da sazan gibi atladılar. Yoksa daha geç çıkacaktı bu işler. Fatih Terim çok akıllı bir iş yaptı. Lafı ortaya attı, bunlar sazan gibi atladı. Niye sen üstüne alınıyorsun? Terim, bunların maskesini düşürdü."

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
'Hücumda daha hızlı olsak...''Hücumda daha hızlı olsak...'
Maç sonu flaş sözler! 'Söyleyecek çok şey var ama...'Maç sonu flaş sözler! 'Söyleyecek çok şey var ama...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erman toroğlu galatasaray kasımpaşa radamel falcao

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

Falcao'dan 3 puanlı 'merhaba'!

Falcao'dan 3 puanlı 'merhaba'!

Maç sonu flaş sözler! 'Söyleyecek çok şey var ama...'

Maç sonu flaş sözler! 'Söyleyecek çok şey var ama...'

Falcao tarihe geçti!

Falcao tarihe geçti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Ukala, küstah ve şımarık'

'Ukala, küstah ve şımarık'

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın hakemlere itiraz edecek bir durumu yok

''G.Saray'ın hakemlere itiraz edecek bir durumu yok''

Erman Toroğlu: Galatasaray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Levent Şahin: Hücumda istediklerimizi yapamadık

'Hücumda daha hızlı olsak...'

Adem Büyük, Mariano, Lemina ve Nagatomo Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Maç sonu flaş sözler! 'Söyleyecek çok şey var ama...'

Radamel Falcao, Galatasaray'daki ilk maçında golle tanıştı

Falcao tarihe geçti!

Galatasaray taraftarı, Kasımpaşa maçında 3 dakika sessiz kalıp TFF'yi protesto etti

G.Saray taraftarından TFF'ye sessiz tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.