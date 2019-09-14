Erman Toroğlu: Galatasaray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur

"FATİH TERİM BAZEN ÇOK İNAT EDİYOR" Anlayamadığım bir şey var. Millet kabız futbol oynatıyor diye Aykut Kocaman'a ya da başka teknik adamlara kızıyordu. Galatasaray da öyle top oynamaya başladı. Arkada top çeviriyorlar, inanılır gibi değil. Gol pası vermeye çalışıyorlar. Defans oyuncularında, özellikle yandaki oyuncularda, sen hücuma çıktığın zaman ters oyuncu atağa çıkar. Galatasaray kaybettiği toplardan gol yiyordu. Fatih Terim bazen çok inat ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda Hamit'i sağ bek oynatmıştı. Sonradan kendi pozisyonuna almıştı.

"Son 15 dakika Galatasaray taraftarı, top Kasımpaşa'ya geldiğinde ıslıklıyordu. Bu ne demek? Galatasaray taraftarı takımına güvenmiyor ama seviyor. Galatasaray, Konyaspor maçı gibi gol yiyebilirdi. Yemediğine dua etsin. Ömer Bayram nerede oynadı oyuna girince? Takım top oynamıyor. Yönetim saha dışına çok fazla takılıyor. Herkes PSG ve Real Madrid iyi takım diyor. Club Brugge ikisinden de sakat takım.

''FALCAO İKİNCİ DIAGNE OLUR''

Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, Falcao Galatasaray’ın ikinci Diagne’si olur. Diagne’ye de top gelmiyordu. Kasımpaşa'da özellikle Trezeguet ile birlikte oynarken goller attı.

Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 4 gün sonra... Bu fizikle mi oynayacaklar? Bu fizikle oynarlarsa sigortalar atar, buraya gelince de dökülürler. Sanırım Avrupa Ligi’ni düşünüyorlar. Galatasaray’ın forma gireceği yer, 2-3 ay sonra. Galatasaray bu zamana kadar yorulmamış, dinlenmiş. Babel’i milli takımda seyrettim, farklı oynuyor. Harika oynadı ama yanındakiler de yardım ediyordu. Galatasaray’da geçen sene Fernando da çok sallandı orta sahada.

"FEGHOULI KAÇAK OYNAYACAK BİR ADAM DEĞİL"

Feghouli’nin geçen sene ne yaptığını biliyorsunuz... Kaçak oynayacak bir adam da değil. Demek ki bir sebebi var böyle oynuyor. Böbrek taşı gibi sebepleri vardı. Bu takımların seyircisi, basını, televizyonu var. Çıkıyor bir oyuncu, maçı değiştiriyor. Diğer takımlar gibi 11’i birden iyi oynamak zorunda değiller. Diagne geçen sene parasını çıkarttı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne gitti. Fena da oynamadı, rakiplerdeki oyuncuları çok yıprattı. Mesela Gomis, içeride neler yapıyor? Dışarıda Galatasaray seyircisine oynuyor.

"FATİH TERİM BUNLARIN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ"

PFDK ve Tahkim Kurulu’na inanmam artık çok zor. İki kurumun başkanının ortak kitabı var. Fatih Terim büyük ihtimalle onlara söyledi, onlar da sazan gibi atladılar. Yoksa daha geç çıkacaktı bu işler. Fatih Terim çok akıllı bir iş yaptı. Lafı ortaya attı, bunlar sazan gibi atladı. Niye sen üstüne alınıyorsun? Terim, bunların maskesini düşürdü."

