Erman Toroğlu: Galatasaray'ın oynadığı futbol zavallı

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Toroğlu şu ifadeleri kullandı

İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ

"Galatasaray futbol oynuyorum diyorsa ben ABD Başkanı Donald Trump'ım. Galatasaray futbol oynamıyor. Bunun da sorumlusu Fatih Terim. Al Ersun Yanal'ı vur Fatih Terim'e... İkisi de aynı. Ligin sonuncusu Gençlerbirliği'ne karşı pozisyonunuz yok. Gençlerbirliği'nin net pozisyonları vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı, Beşiktaş bunlardan da kötü. Maçı izlerken uykum geldi. Türkiye'de futbol buysa ben izlemem. Kendi işimi baltalıyorum ama izlemem. 2. Lig maçları daha heyacanlı oluyor. Galatasaray çok kötü bunun da sorumlusu Fatih Terim. "

MARİANO'NUN POZİSYONU KIRMIZI KART MI?

"Mariano'nun pozisyonunda Gençlerbirliği oyuncusuna sarı Mariano'ya da sarı kart ve kırmızı kart verilebilir. Gençlerbirliği oyuncusuna sarı kart vermiyorsan Mariano'ya kesin kırmızı kart vermen lazım. Galatasaray'da mücadele eden futbolcu yok. Galatasaray hakemle uğraşacağına 10 dakika futbol oynasa daha güzel olurdu. Babel'in de artık oynaması lazım. Babel'i top kapması için değil asist ya da şut atması için oynatıyorsunuz. "