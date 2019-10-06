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Erman Toroğlu: Galatasaray'ın oynadığı futbol zavallı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu eski hakem Erman Toroğlu, Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi.

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Toroğlu şu ifadeleri kullandı

İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ

"Galatasaray futbol oynuyorum diyorsa ben ABD Başkanı Donald Trump'ım. Galatasaray futbol oynamıyor. Bunun da sorumlusu Fatih Terim. Al Ersun Yanal'ı vur Fatih Terim'e... İkisi de aynı. Ligin sonuncusu Gençlerbirliği'ne karşı pozisyonunuz yok. Gençlerbirliği'nin net pozisyonları vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı, Beşiktaş bunlardan da kötü. Maçı izlerken uykum geldi. Türkiye'de futbol buysa ben izlemem. Kendi işimi baltalıyorum ama izlemem. 2. Lig maçları daha heyacanlı oluyor. Galatasaray çok kötü bunun da sorumlusu Fatih Terim. "

MARİANO'NUN POZİSYONU KIRMIZI KART MI?

"Mariano'nun pozisyonunda Gençlerbirliği oyuncusuna sarı Mariano'ya da sarı kart ve kırmızı kart verilebilir. Gençlerbirliği oyuncusuna sarı kart vermiyorsan Mariano'ya kesin kırmızı kart vermen lazım. Galatasaray'da mücadele eden futbolcu yok. Galatasaray hakemle uğraşacağına 10 dakika futbol oynasa daha güzel olurdu. Babel'in de artık oynaması lazım. Babel'i top kapması için değil asist ya da şut atması için oynatıyorsunuz. "

MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

"Galatasaray'ın oynadığı futbol zavallı. Bunun tek sorumlusu Fatih Terim. Yabancılar Fatih Terim'i sallamıyorlar. Galatasaray takımı çalışmamış. Sen Galatasaray'san sahada bir şeyler yapacaksın Gençlerlerbirliği takımına karşı, yenersin, yenilirsin ayrı. Feghouli'nin oyundan çıkması tam bir fiyasko. Galatasaray'daki iletişim bozukluğunun sebebi otorite sorunudur. Bunun da sorumlusu Fatih Terim'dir. Halil Umut Meler, senin futbolcularından fazla koştu. Perşembe maç yönetti ama 8-9 oyuncudan fazla koşmuştur."

"BELHANDA'NIN POZİSYONU PENALTI"

Bu akşam maçta Feghouli değil de yanlışlıkla Muslera çıksaydı. Ne olurdu? Çok büyük sıkıntı olurdu. Babel'in kafası ampul gibi yanıyor ama sahte oynuyor, kaça oynuyor? Kafayı ampul yapmış, oynadığı futbolla da ampul gibi yansın biraz... Ben olsam Mariano ve Ayite'ye sarı kart verirdim. Belhanda'nın pozisyonu net penaltı. Belhanda inandırıcı gelmiyor. Belhanda'nın düşüşüne pek inanmadım. Ayakta kalmaya çabalamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
erman toroğlu Galatasaray Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği

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Yumruk atmaya kırmızı diyemiyorlar çıkıp yok dirsek varmışta ondan yapmışta felan filan.
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