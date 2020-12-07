Erman Toroğlu: Havada bulut, şampiyonluğu unut

İptal edilen penaltıda Rodallega'yı havada ittiler, kalecinin üstüne gitti. Kaleci de geliyordu, langır lungur düştüler. İlk pozisyon bariz penaltı, çok net. Havaya çıktı Rodallega, ikisinin de birbirine teması yok, yerdeki adam Rodallega'ya bir koydu, gitti kaleciye çarptı. Verir, vermez, Fenerbahçe'yi 2. yarıdaki duruma sokan hakem Serdar Aziz. Hakem gibi hakeme çarpacaksın, gittin. Bu hakem büyük ihtimalle elit olacak bu sene. Penaltıyı iptal etme kararı yanlış. Fenerbahçe'nin bu durumunun nedeni teknik direktör zaafıdır.

Fenerbahçe'de otorite boşluğu var. Fenerbahçe'yi teknik direktör mü, futbolcular mı idare ediyor? Serdar, sen kimsin, sen ne yapmak istedin? 11'e 11 oynasan bunlar olmayacak. Ozan elde bombayla oynuyor, Caner de 3. bomba. Bunlara hakim olamazsan seni yerler Erol Bulut , çıtır çıtır yerler. Net şekilde Erol'un takım üzerinde otoritesi yok, futbolcular da sallamıyorlar.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmöanda Denizlispor ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi ve dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte Toroğlu'nun sözleri...

"TAKIMI DUMAN ETTİN"

Serdar Aziz, hakeme niye itiraz ediyorsun, hakemin önünü niye kesiyorsun? Penaltıdır, değildir tartışırız ama sen bunu yapma. O zaman vereyim düdüğü, sen düdük çal. Sen topunu oyna, senin işin topunu oynamak, sen takımını duman ettin. Senin takımın zaten iyi oynamıyor.

"HALA ARAYIŞ VAR"

Fenerbahçe iyi mi oynuyor, hayır. 11. maçı oynuyorlar, hala arayış var. Artık kabak tadı verdi bu arayış. Belli bir iskeleti bulman lazım.

"ZEKA ÖZÜRLÜ OLMASI LAZIM"

Ben bu halimle stoper oynayayım, Gökhan'a gol attırmam. Sadece önüne geçeceğim, bitti ya, bu kadar basit. Onların becerisi değil, rakiplerinin zeka özürlü olması, kusura bakmayın. Teknik adam, 'Caner atıyorsa Gökhan'ın önüne git, dur' diyecek, bu kadar, bitti.

"1 SENEDİR EN PROFESYONELİ"

Fenerbahçe'de yabancı kaleci alacağız diye konuşuluyordu. Altay Bayındır iyi kaleci, bu yaşta Fenerbahçe kalesini koruyor, bir bırakın, sabredin biraz. Bugün bir hatayla oynadı, bir topu tokatladı, bir tek hatayı orada yaptı. Kültürlü, düzgün bir çocuk olduğu belli. Fenerbahçe'de 1 senedir en profesyonel oyuncu Altay. En riskli yerde oynuyor bir de.

"HAVADA BULUT, ŞAMPİYONLUĞU UNUT"

Fenerbahçe koşturdu, Denizlispor çok kötü. Fenerbahçe'de bir noksanlıklar var, şu anda teknik direktör Erol Bulut, havada bulut, şampiyonluğu unut kıvamında.

"YUFKA TEL KADAYIF DENİZLİSPOR"

Fenerbahçe gergin geldi, maça çıktı, bir 10 dakika maça baktı. Yukatel Denizlispor var, Yufka-tel kadayıf Denizlispor var.

