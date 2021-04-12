Erman Toroğlu isyan etti: Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar

Süper Lig lideri Beşiktaş, ligde kalma mücedelesi veren BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yendi; en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan goller Larin, Oğuzhan Özkakup, Rachid Ghezzal ve Gökhan Töre'den geldi. Cenk Tosun, sakatlanarak oyundan çıkarken milli golcünün diz kapağının çıktığı öğrenildi. Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

''AYIPTIR YA! BU SAHADA ANCAK İNEKLER OTLAR''

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da maça ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı. Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde: ''Çok tehlikeli bir zemin. Ayak girer çekemezsin ayak döner. Allah korusun Cenk gitti. Bu sahadan Erzurumspor yöneticileri sorumludur. Önce bu zemini düzeltin. Ayıp ya! Bu sahada ancak inek otlar. Futbol federasyonunun yerinde olsam seneye sahasından geçer not almayana futbol oynatmam.



