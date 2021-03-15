Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe şaşkınlığı!

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından A Spor ekranlarında "Takım Oyunu" programında karşılaşmayı yorumladı.

"Söyleyeceğim şeyi yalanlayacaklar, dedikodu diyecekler ama gerçek diyen" Toroğlu, İrfan Can Kahveci'nin, "Ben bu takımda Emre'yi mi dinleyeceğim, hocayı mı dinleyeceğim yoksa sahadaki kıdemli oyuncuları mı dinleyeceğim. Bir türlü anlayamadım." dediğini iddia etti.

"Görünen köy kılavuz istemiyor" diyen Erman Toroğlu, "30. maç, kimse laba luba etmesin. Gençlerbirliği düşme hattında, inanılmaz mücadele etti. Fenerbahçe lejyonerler ordusu, paralı asker gibi." şeklinde konuştu.

