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Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe şaşkınlığı!

15.03.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe şaşkınlığı!

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci'yle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından A Spor ekranlarında "Takım Oyunu" programında karşılaşmayı yorumladı.

"Söyleyeceğim şeyi yalanlayacaklar, dedikodu diyecekler ama gerçek diyen" Toroğlu, İrfan Can Kahveci'nin, "Ben bu takımda Emre'yi mi dinleyeceğim, hocayı mı dinleyeceğim yoksa sahadaki kıdemli oyuncuları mı dinleyeceğim. Bir türlü anlayamadım." dediğini iddia etti.

"Görünen köy kılavuz istemiyor" diyen Erman Toroğlu, "30. maç, kimse laba luba etmesin. Gençlerbirliği düşme hattında, inanılmaz mücadele etti. Fenerbahçe lejyonerler ordusu, paralı asker gibi." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Belki de 3 aydır yazıyorum... Erol BULUT'u futbolcular ile başbaşa bırakın...çekin şu Emre ve Volkan'ı görevden, bakın nasıl düzelecek takım... Emre'nin olduğu yerde, fitne ve kaos eksik olmaaazz...!!!
Erol hoca, Malatyada başarılı, Alanyada başarılı, Fb'de, Başarısız,nedeni,Emre ,Volkan,ve kendi teknik ekibi yok.
ERMAN HOCA DOĞRU SÖYLÜYOR, Gerçektir.
Takım
O
Av
P
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