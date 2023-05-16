Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Icardi yorumu! 'Onunla sevgili olacaksın!'

İstanbulspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyuumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maç, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+11 (P) ve 89. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Bu skorla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, 76 puanla liderliğini sürdürdü.

Müsabakada yıldızlaşan Mauro Icardi için en dikkat çekici yorumlardan biri ise Erman Toroğlu'ndan geldi. Ünlü yorumcunun Arjantinli yıldız için kullandığı ifadeler sosyal medyada dikkat çekti.

"SEVGİLİ OLACAKSIN"

İşte Toroğlu'nun değerlendirmesi;

"Ceza sahası içinde Icardi nerede diye ararsan bil ki gol yapıyor. Ceza sahası içinde Icardi ile sevgili olacaksın. Bıraktığın an gol yapar."

