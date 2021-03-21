Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Beşiktaş'ın son dakikalarda Ozan Tufan'ın golüne engel olamayarak 1-1 sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili Erman Toroğlu'ndan flaş yorumlar geldi.Sergen Yalçın ile ilgili kullandığı ifadeler Beşiktaş taraftarı tarafından tepki ile karşılandı.

"İŞİN DEĞİŞECEĞİ BELLİYDİ"

"İlk yarı hikaye, dandik. Sonra 2. yarıda gol, bütün ibreler Beşiktaş'ın lehine döndü ama Beşiktaşlı oyuncular burada sahneye çıkıp ferdi olarak işi bitirmek istedi. Geride birbirlerine çok yardım ediyorlardı, hücumda sağa pas atsalar golü atacaklar. Aboubakar'ın kaçırdığı, Altay'ın kurtardığı toptan sonra işin değişeceği belliydi."

"EN İYİSİ YİNE ALTAY"

"Fenerbahçe 80 dakika top oynamadı, 80'den sonra ya herru, ya merru dediler ve güzel bir golle maçı kurtardılar. Maçın en iyi adamı yine Altay, nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor. 2 olsa maç 5 olurdu."

"BEŞİKTAŞ MÜCADELEYE MECBUR KALDI"

"Şimdi ne oldu? Bu Galatasaray'ın işine geldi. Fenerbahçe yukarıdan düşmedi, önü açılacakken Beşiktaş elleriyle kendini mücadeleye mecbur bıraktı. Trabzonspor da aşağıdan ellerini ovalıyor."

"İNANILMAZ BİR FIRSAT GELDİ"

"Ben memnunum, bizim için iyi oldu, görsel ve yazılı basın için iyi oldu, yarış bitmedi, biz kendi işimize bakalım. Beşiktaş faydalansaydı, ayağına inanılmaz fırsat geldi. İki rakibini de diskalifiye etme şansı geldi ama edemedi."

"BİRAZ DAHA PİŞECEK"

Erman Toroğlu'nun Sergen Yalçın ile ilgili ''Biraz daha pişecek'' sözleri sosyal medyada gündem oldu. Toroğlu, "Sergen Yalçın, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı, oyundan düşmeye başladı oyuncular, kendini maça kaptırdı Sergen ve göremedi. 1-0 iken oyuna sahip olması gerekirdi, yapamadı. Biraz daha pişecek." ifadelerini kullandı.