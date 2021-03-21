SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

21.03.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erman Toroğlu, 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı. Canlı yayında Sergen Yalçın için kullandığı ifadeler yine gündem oldu.

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Beşiktaş'ın son dakikalarda Ozan Tufan'ın golüne engel olamayarak 1-1 sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili Erman Toroğlu'ndan flaş yorumlar geldi.Sergen Yalçın ile ilgili kullandığı ifadeler Beşiktaş taraftarı tarafından tepki ile karşılandı.

"İŞİN DEĞİŞECEĞİ BELLİYDİ"

"İlk yarı hikaye, dandik. Sonra 2. yarıda gol, bütün ibreler Beşiktaş'ın lehine döndü ama Beşiktaşlı oyuncular burada sahneye çıkıp ferdi olarak işi bitirmek istedi. Geride birbirlerine çok yardım ediyorlardı, hücumda sağa pas atsalar golü atacaklar. Aboubakar'ın kaçırdığı, Altay'ın kurtardığı toptan sonra işin değişeceği belliydi."

"EN İYİSİ YİNE ALTAY"

"Fenerbahçe 80 dakika top oynamadı, 80'den sonra ya herru, ya merru dediler ve güzel bir golle maçı kurtardılar. Maçın en iyi adamı yine Altay, nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor. 2 olsa maç 5 olurdu."

"BEŞİKTAŞ MÜCADELEYE MECBUR KALDI"

"Şimdi ne oldu? Bu Galatasaray'ın işine geldi. Fenerbahçe yukarıdan düşmedi, önü açılacakken Beşiktaş elleriyle kendini mücadeleye mecbur bıraktı. Trabzonspor da aşağıdan ellerini ovalıyor."

"İNANILMAZ BİR FIRSAT GELDİ"

"Ben memnunum, bizim için iyi oldu, görsel ve yazılı basın için iyi oldu, yarış bitmedi, biz kendi işimize bakalım. Beşiktaş faydalansaydı, ayağına inanılmaz fırsat geldi. İki rakibini de diskalifiye etme şansı geldi ama edemedi."

"BİRAZ DAHA PİŞECEK"

Erman Toroğlu'nun Sergen Yalçın ile ilgili ''Biraz daha pişecek'' sözleri sosyal medyada gündem oldu. Toroğlu, "Sergen Yalçın, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı, oyundan düşmeye başladı oyuncular, kendini maça kaptırdı Sergen ve göremedi. 1-0 iken oyuna sahip olması gerekirdi, yapamadı. Biraz daha pişecek." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
3 penaltı, 2 kırmızı, kazanan yok!3 penaltı, 2 kırmızı, kazanan yok!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Mesut Özil'den son dakika Beşiktaş paylaşımı!

Mesut Özil'den son dakika Beşiktaş paylaşımı!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için olay iddia!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için olay iddia!

Derbi öncesi sosyal medyada gerilim

Derbi öncesi sosyal medyada gerilim

Dev derbide kazanan çıkmadı

Dev derbide kazanan çıkmadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hasan Şaş havalimanında bir kişiyle tartıştı

Hasan Şaş havalimanında bir kişiyle tartıştı

G.Saray'da Alexandros Paschalakis sesleri

G.Saray'da Alexandros Paschalakis sesleri

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Diğer Haberler

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Beşiktaş -Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Beşiktaş -Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

ÖZET | Yeni Malatyaspor 2-2 Gaziantep FK

3 penaltı, 2 kırmızı, kazanan yok!

MAÇ SONUCU | Göztepe 3-5 Sivasspor

İzmir'de 8 gollü çılgın maç!

Rıdvan Dilmen'den sonra Ahmet Çakar da mı gidiyor?

Rıdvan Dilmen'den sonra Ahmet Çakar da mı gidiyor?

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

4 büyük kulüp 7+2 yıllık imzayı resmen attı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.