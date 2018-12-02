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Erman Toroğlu'ndan Eren Derdiyok'a: Azıcık beyni olan olan futbolcu bunu yapmaz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.12.2018 22:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaraylı Eren Derdiyok'u sert sözlerle eleştirdi. Penaltı beklenen pozisyonları değerlendiren Erman Toroğlu, Beşiktaşlı Gary Medel'e de eleştirilerde bulundu.

Erman Toroğlu'ndan Eren Derdiyok'a: Azıcık beyni olan olan futbolcu bunu yapmaz

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray maçındaki tartışmalı kararları değerlendirdi ve Eren Derdiyok'a tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Eren Derdiyok'un elle yaptığı müdahaleye sert bir yorum yapan Toroğlu, "Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıda Eren Derdiyok. Normal zekada bir futbolcu, o hareketi yapmaz. Azıcık beyni olan, azıcık yüreği olan bir futbolcu bunu yapmaz. Bu tip futbolcularla Galatasaray nasıl sahaya çıkıyor? Ben zannediyorum ki, Fatih hoca sahada olsaydı, Eren Derdiyok'u kenara alırdı. Acemi bir oyuncu değil. Bu yüreği yok demek. Penaltı son şansta yapılır. Top sana çarpsa ne olur?" ifadelerini kullandı.

"TOP BELİN ÜZERİNDEYSE, AYAKLA OYNANMAZ"

Penaltı öncesinde Beşiktaş'ın kazandığı endirekt vuruş için değerlendirmeye yapan eski hakem, "Top kafayla oynama mesafesinde mi, ayakla oynama mesafesinde mi? Kafayla oynama mesafesinde ve ayağını sokuyorsa, endirekt vuruş verilir. Top belin üzerindeyse, ayakla oynama mesafesinde değildir" dedi.

Galatasaray'da Eren Derdiyok'un penaltı beklediği pozisyonda doğru karar verildiğini belirten yorumcu, "Eren Derdiyok'un penaltı beklediği pozisyonda, topa vurdu, top auta gitti ve sonra rakibe vurdu. Penaltı değil. O topa vurmasa, gitmeye çalışsa, penaltı olacak zaten" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN PENALTI POZİSYONU KRİTİK"

Galatasaray'ın penaltı beklediği 2. pozisyonun kritik olduğunu söyleyen Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın penaltı beklediği 2. pozisyonda, Beşiktaşlı futbolcu vurdu, Beşiktaşlı oyuncunun top koluna çarptı. Vida elini isteyerek mi açıyor, top istemeden mi çarpıyor? Oraya dikkatli bakacaksın" cevabını verdi.

Gary Medel'in oyunu gerdiğini de vurgulayan hakem yorumcusu, "Medel oyunu dinamitliyor, Cüneyt Çakır bunu çözemedi. Selçuk İnan'a sarı gösterdi, Medel'e veremedi. Sarı kartı olup olmaması beni ilgilendirmiyor ama Cüneyt'i ilgilendiriyor" yorumunu yaptı.

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Dev derbiye Kartal pençesi!Dev derbiye Kartal pençesi!
Dev derbiye VAR damgası!Dev derbiye VAR damgası!
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Beşiktaş Galatasaray erman toroğlu eren derdiyok gary medel

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
anlasilan sadece cincona koymamisiz erman ahmet bunu guzel anlatiyor
Top vidanın eline çarpmasaydı arkada gelen GS futbolcu rahatlıkla topa vurabilirdi Medel 2.sarı karttan ihraç.Eyamcı Cüneyttin yüreği yetmedi.
tff nin mhk nın aleni galatasaray düşmanı olduğunu biliyoruz birde içindeki kinle gizli düşman çıktı kulüpler birliği başkanı orman hafta başından beri ayarı verdiği gibi birde galatasarayı yok sayması bunun yaptığını 100 yıldır fenerli başkanlar yapmadı ne demişler gizli füşmandan kork gs nin penaltısı penaltı olmuş adam dülerken eline değiyor penaltı olmuş daha nolacak hepiniz nazarlara gelesiniz en kısa zamanda hiç değilse gelecek temiz futbol olsun
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