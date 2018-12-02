Erman Toroğlu'ndan Eren Derdiyok'a: Azıcık beyni olan olan futbolcu bunu yapmaz

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray maçındaki tartışmalı kararları değerlendirdi ve Eren Derdiyok'a tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Eren Derdiyok'un elle yaptığı müdahaleye sert bir yorum yapan Toroğlu, "Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıda Eren Derdiyok. Normal zekada bir futbolcu, o hareketi yapmaz. Azıcık beyni olan, azıcık yüreği olan bir futbolcu bunu yapmaz. Bu tip futbolcularla Galatasaray nasıl sahaya çıkıyor? Ben zannediyorum ki, Fatih hoca sahada olsaydı, Eren Derdiyok'u kenara alırdı. Acemi bir oyuncu değil. Bu yüreği yok demek. Penaltı son şansta yapılır. Top sana çarpsa ne olur?" ifadelerini kullandı.

"TOP BELİN ÜZERİNDEYSE, AYAKLA OYNANMAZ"

Penaltı öncesinde Beşiktaş'ın kazandığı endirekt vuruş için değerlendirmeye yapan eski hakem, "Top kafayla oynama mesafesinde mi, ayakla oynama mesafesinde mi? Kafayla oynama mesafesinde ve ayağını sokuyorsa, endirekt vuruş verilir. Top belin üzerindeyse, ayakla oynama mesafesinde değildir" dedi.

Galatasaray'da Eren Derdiyok'un penaltı beklediği pozisyonda doğru karar verildiğini belirten yorumcu, "Eren Derdiyok'un penaltı beklediği pozisyonda, topa vurdu, top auta gitti ve sonra rakibe vurdu. Penaltı değil. O topa vurmasa, gitmeye çalışsa, penaltı olacak zaten" diye konuştu.