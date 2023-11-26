SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrasında gündem olan sözler: 'Fenerbahçe'nin santrforu Hüseyin Göçek!', 'İğrenç bir olay!'

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrasında gündem olan sözler: 'Fenerbahçe'nin santrforu Hüseyin Göçek!', 'İğrenç bir olay!'

26.11.2023 21:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve liderliğini korudu. Karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu ise spor kamuoyunun gündemine oturdu. Yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak değerlendirmeler geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı, futbolseverlerin gündemine oturdu. Sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan bir pozisyon, geceye damgasını vurdu.

PENALTI POZİSYONU ÇOK KONUŞULDU

Screenshot_4
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydin önledi ve pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasıyla iletişime geçti ve pozisyonun değerlendirmesi yapıldı. Karagümrüklü futbolcular yoğun penaltı itirazında bulunurken, VAR'dan oyunun devam etmesi yönünde karar geldi ve penaltı verilmedi.

Bu durum sonrasında orta hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in kararı, sosyal medyada en çok tartışılanlar arasındaki yerini aldı.

TOROĞLU: "FENERBAHÇE'NİN SANTRFORU HÜSEYİN GÖÇEK"

37c0dccaf46346658624c911210beb63

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından A Spor'da yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe'de bir santrfor vardı Hüseyin Göçek diye köşeye bir taktı, bitirdi maçı. Kimse kusura bakmasın, iğrenç bir olay. Yazık, Fenerbahçe zarar görecek." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maç bitti, isyan etti: ''Bunlar ahlaksız!''Maç bitti, isyan etti: ''Bunlar ahlaksız!''
''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''
Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 1-0'dan geri döndü!Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 1-0'dan geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Erman Toroğlu Hüseyin Göçek fenerbahçe karagümrük ışıl maçı süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
Damla Doğan'ı buzladı! Canlı yayında sert yanıt geldi

Damla Doğan'ı buzladı! Canlı yayında sert yanıt geldi

TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek yayın açan 'Laz kızı' için yeni iddia!

TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek yayın açan 'Laz kızı' için yeni iddia!

''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı!

İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı!

Performansı hayrete düşürdü! Dünyanın en iyi atı

Performansı hayrete düşürdü! Dünyanın en iyi atı

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 1-0'dan geri döndü!

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 1-0'dan geri döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.