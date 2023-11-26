Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrasında gündem olan sözler: 'Fenerbahçe'nin santrforu Hüseyin Göçek!', 'İğrenç bir olay!'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı, futbolseverlerin gündemine oturdu. Sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan bir pozisyon, geceye damgasını vurdu.

PENALTI POZİSYONU ÇOK KONUŞULDU



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydin önledi ve pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasıyla iletişime geçti ve pozisyonun değerlendirmesi yapıldı. Karagümrüklü futbolcular yoğun penaltı itirazında bulunurken, VAR'dan oyunun devam etmesi yönünde karar geldi ve penaltı verilmedi.

Bu durum sonrasında orta hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in kararı, sosyal medyada en çok tartışılanlar arasındaki yerini aldı.

TOROĞLU: "FENERBAHÇE'NİN SANTRFORU HÜSEYİN GÖÇEK"

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından A Spor'da yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe'de bir santrfor vardı Hüseyin Göçek diye köşeye bir taktı, bitirdi maçı. Kimse kusura bakmasın, iğrenç bir olay. Yazık, Fenerbahçe zarar görecek." ifadelerini kullandı.





