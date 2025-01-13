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Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe'nin yıldızına sert yorum: "Sen önce işine bak!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.01.2025 21:02
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Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı geride kalırken, takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti. Devre arası değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı - lacivertlilerin o futbolcusunu hedef aldı. İşte detaylar...

Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe'nin yıldızına sert yorum: "Sen önce işine bak!"

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Konya'da oynanılan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İLK YARIDA TAM 4 GOL

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Sarı - lacivertlilerde sahneye Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü çıkarken, yeşil - beyazlılarda Pedrinho ve Blaz Kramer sahne aldı.

"AVRUPA TAKIMI İLE OYNASALAR..."

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Devre arası ilk 45 dakikalık bölümü değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin savunmacısını eleştirdi. Ekol TV ekranlarına konuşan Toroğlu, iki takımın savunması hakkında, “Bu defanslarla, normal Avrupa takımı ile oynasalar şu anda ikisi de 5-6'lık olurlardı!" dedi.

"SEN ÖNCE İŞİNE BAK"

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Karşılaşmada gol sevinci de yaşayan Çağlar Söyüncü hakkında ise Toroğlu, "Çağlar Söyüncü, hem attı hem yedirdi. Sen önce işine bak. Savunmanı yap.” şeklinde konuştu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 73'
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
2 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Konyaspor fenerbahçe
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