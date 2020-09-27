Erman Toroğlu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları

Erman Toroğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe'de oyuncular iyi mücadele ettiler, iyi işler yaptılar, ceza alanında etkisizlerdi. Onu da çözerlerse iyi takım.
Bu akşamın kaybedeni Galatasaray ve Fatih Terim, kazananı Erol Bulut.
"Arda Turan geçen hafta dinlenmişti, sahanın en kötüsü şu akşam. Hani dinlenmişti?"
Fatih Terim şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenmiyorsa, kusura bakmasın. 70 dakika böyle oynuyor. Erol Bulut'a devre arasında Galatasaray'ı sorsalar, 'Aman oyuncu çıkmasın' der.
Fenerbahçe bu kadrosuyla iyi mücadele etti, yarın daha iyi olacaklar gibi geliyor bana. Erol Bulut adaletli davranırsa iyi bir takım çıkar.
Ne Belhanda, ne de Arda, Falcao'nun istediği topu işleyemediler. Fatih hoca bu gece değişikliklerde geç kaldı, Fenerbahçe'yi yenebilirlerdi.
Fenerbahçe bu maçta mağlup olsa, psikolojik olarak bozulacaktı, şimdi psikolojik olarak rahatladı. Sezon başında ne alırsan o, 7-8 maçta. Sonra takımların hepsi bir tempoya giriyor.
Yıllar önce Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor, alırsa Sami Yen'de tur atacak. Bizden biri dedi ki, 'Kaleci Nihat oynayacak, bu topu iki elinden iter, sonra alır' dedi. Dakika 20, yandan bir korner, koştu Köksal, koydu, 1-0, çıkaramadılar. Fenerbahçe kalecisi topu sektirmeyecek, Altay bugün 2 defa yaptı. Galatasaray da o gün şampiyonluğu kaybedebilirdi.
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