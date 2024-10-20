Erman Toroğlu'ndan gündemi sarsacak Jose Mourinho iddiası! ''Oyuncuların hakkını yiyor"

Fenerbahçe'de kadro tercihleri eleştirilmeye devam ediyor. İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri'nin bir türlü 11'de yer alamaması taraftarları endişelendirirken bu konuyla ilgili Erman Toroğlu'ndan yanıt geldi.

"OYUNCULARIN HAKKINI YİYOR"

İrfan Can Kahveci'nin oynatılmaması hakkında konuşan Erman Toroğlu, "Jose Mourinho oyuncuların hakkını yiyor gibi geliyor bana. İrfan Can, milli takımda attı, Fenerbahçe'de attı ama bir türlü oynayamıyor." dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ FORMA BEKLİYOR

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci'nin 11'de forma giyemediği için yakın çevresine dert yandığı biliniyordu.