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Erman Toroğlu'ndan gündemi sarsacak Jose Mourinho iddiası! ''Oyuncuların hakkını yiyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.10.2024 20:05
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Trendyol Süper Lig’in 9. hafta maçında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Jose Mourinho'nun İrfan Can Kahveci'yi maça yine yedek başlatması ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun tepkisini çekti.

Erman Toroğlu'ndan gündemi sarsacak Jose Mourinho iddiası! ''Oyuncuların hakkını yiyor"
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de kadro tercihleri eleştirilmeye devam ediyor. İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri'nin bir türlü 11'de yer alamaması taraftarları endişelendirirken bu konuyla ilgili Erman Toroğlu'ndan yanıt geldi.

"OYUNCULARIN HAKKINI YİYOR"

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İrfan Can Kahveci'nin oynatılmaması hakkında konuşan Erman Toroğlu, "Jose Mourinho oyuncuların hakkını yiyor gibi geliyor bana. İrfan Can, milli takımda attı, Fenerbahçe'de attı ama bir türlü oynayamıyor." dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ FORMA BEKLİYOR

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Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci'nin 11'de forma giyemediği için yakın çevresine dert yandığı biliniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu José Mourinho İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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