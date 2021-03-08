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Erman Toroğlu'ndan Onyekuru'ya flaş sözler!

08.03.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Erman Toroğlu'ndan Onyekuru'ya flaş sözler!

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.

Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi yorumladı.

"ŞAMPİYON OLUNMAZ"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'yu eleştiren Erman Toroğlu, "Onyekuru ayakta duramıyor. Galatasaray top oynamıyor, çok net. Bu oyunla, bu mücadeleyle şampiyon olunmaz." dedi.

"BEŞİKTAŞ GÖTÜRECEK GİBİ"

Sarı-kırmızılıların oyununu hakkında ise Toroğlu, "Galatasaray yan top, yan top... Araya top sokamıyorlar. Fatih Terim herhalde devrede değişiklik yapar dedim, Fatih Terim, 'Benim takımım ilk yarı çok iyi oynadı, kazanırız.' dedi. Böyle puan kaybedersin.Sivasspor 75'ten sonra araya falan dikkatli bir top yapsa zaten maç biterdi. Fenerbahçe'nin hali bu, Galatasaray'ın hali bu, Beşiktaş götürecek gibi.Bence şampiyon Beşiktaş olur." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
son maçlarda film fırıldak olmazsa tabiki BEŞİKTAŞşampıyon olur bakalım çelme takabilceklermi görcez

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