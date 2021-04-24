Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşulan konular olay oldu. Maçın ikinci yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Podolski hakkında Erman Toroğlu'ndan flaş ifadeler kullanıldı.

"RESMEN HAKEME BENİ AT DEMİŞ"

Erman Toroğlu: Podolski'yi izledim. 2-3 hareketini gördüm. Neredeyse hakeme beni at demiş. Polemiğe neden oluyorsun. Gittin adamın dizine basıyorsun. Ondan sonra yine devam ediyor hareketler. Milletin ağzına ciklet veriyorsun. Takımının da sana ihtiyacı var.

"MİLLETİN KAFASINI KARIŞTIRIYORLAR"

Erman Toroğlu: Yapmasınlar, milletin kafasını karıştırıyorlar. Attırma kardeşim kendini, sahada dur bugün. Antalyaspor'a lazımsın. Attırma kendini kolla.



