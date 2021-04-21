Erman Toroğlu'ndan Türk futboluna flaş sözler

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği 36. haftada maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Lider Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray bu maçı alarak büyük bir avantaj elde etmek istiyordu. Fakat Galatasaray için işler yolunda gitmedi ve sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada büyük bir şansı geri tepti.

ERMAN TOROĞLU GÜNDEM OLDU

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamayla Türk futbolunu eleştiren Toroğlu, sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı eleştirinin içine kendisini de katan tecrübeli yorumcu flaş ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER

Erman Toroğlu: Futbol futbol değil, zemin zemin değil, yönetici yönetici değil, teknik adam teknik adam değil, yorumcuya bakıyorsun yorumcu değil, kendimi de katıyorum! Maça bakıyorum, ne konuşabiliriz bu maçla ilgili?



