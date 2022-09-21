Erman Toroğlu programı erken kapatmak zorunda kaldı! Yılmaz Vural ve kendisi...

Sosyal medyaya giriş yapan Erman Toroğlu, Endex Spor YouTube kanalında program sunuyor. Yılmaz Vural'ı konuk eden Toroğlu'nun anlattığı hikaye izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi...

"BERBERİN İSMİ..."

Erman Toroğlu, Yılmaz Vural'a anlattığı hikayesinde, "Bodrum'da gidiyorum. Bir berber var, ismini çok acayip bir şey koymuş. Berberin adı 'Kestir Git' abi. Ya çok güzel, çok yaratıcı. Aklıma başka bir şey geliyor" dedi. O anlarda gülmekten ağlayacak seviyeye gelen ikili programı erken kapatmak zorunda kaldı.



