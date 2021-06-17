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Erman Toroğlu: Şenol hoca teşekkür edip gitmen lazım

17.06.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 mağlup olduğu Galler maçı sonrasında A Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Şenol Güneş hakkında sert açıklamalarda bulunan Toroğlu, "Bana ne anlatıyorsun Şenol Hoca? Ben gördüm ya! Aciz duruma düştük ya! Teşekkür edip, gitmen lazım. Yapamıyorsun bu işi artık. Biz Kore'de 3. olurken bir tane Avrupa takımıyla oynamadık" dedi.

Erman Toroğlu: Şenol hoca teşekkür edip gitmen lazım

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi; turnuvada puanla tanışamadı. Galler, bir penaltı atışından yararlanamadığı maçtan Aaron Ramsey ve Roberts'in golleriyle 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından A Spor'da yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, A Milli Futbol Takımı'nın sahada sergilediği oyuna ve Şenol Güneş'e sert sözlerde bulundu.

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İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Bu kadar pompa yaparsan böyle olur. Tarçın lazımdı tarçın, muhallebi gibi takımımız var. Yahu kavga edemediler be kavga. Adamların hepsi kavgaya girdi. Bizimkiler piyasada yok. Burak tek girdi. Lejyonerler ordusu, paralı askerler bizim milli takım."

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"ACI BİRAZ AMA GERÇEK"

"Başta Şenol Güneş kokuşmuş. Federasyonun da yüzde yüz payı var. Bizim Çocuklar bunlar ama benim çocuklar değil. Maçtan evvel hep pompa. Bugün herkes konuşur, yazar. Maçtan önce gözüküyor takım yahu. Senin kaptanın kavgaya girdi tek kaldı. Bu kafada bir Şenol ile, bu kafada bir federasyon ile, bu kafada bir milli takım olur. Her şey kokuşmuş futbolda. Acı biraz ama gerçek."

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"ADAMLARIN 5 TANE POZİSYONU VAR"

"2-0 olsa, 4 olurdu. Pozisyonun var mı? Adamların 5 tane pozisyonu var. Son dakikada solda, sağda geçti adam. Vursana omuza at kornere. Geçiyor bakıyorlar ya. Caddebostan'da adamı o kadar rahat gezdirmezler ya. Bunlar benim milli takımımın oyuncusu değil."

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"TEŞEKKÜR EDİP GİTMEN LAZIM"

"Bitti. Ligi 1 hafta erken bitirdi Şenol Bey. Niye 1 hafta erken bitirdin Şenol Güneş? Gri takım elbiseyle sahaya çıkarsan böyle olur. Kahverengi ve gri takım giyen adamı işe almam ben. Standarttır bu. Ben adamın her şeyine bakarım. Al sana milli takım. İngiliz ekolü böyledir. Ters toplar. Sazan gibi seni aldatırlar. 3 tane pozisyona girdi adam, aynı pozisyon. 3. pozisyonda attı. Bana ne anlatıyorsun Şenol Hoca? Ben gördüm ya! Aciz duruma düştük ya! Teşekkür edip, gitmen lazım. Yapamıyorsun bu işi artık. Biz Kore'de 3. olurken bir tane Avrupa takımıyla oynamadık."

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"AŞÇIN İYİ DEĞİL"

"Bu milli takımın kadrosunun böyle futbol oynamaya hakkı var mı? Aşçın iyi değil. Aşçın saçma sapan işler yaptı. Önüme gelen yemek haşat. 1. sınıf adamlar üst düzey adamlarla çalışırlar. Beni ikaz edecek yanımdaki adam. İtalya'ya tamam dersin, ekolü var. İtalya bizden açık ara önde. Galler'in marka değeri 50 milyon Euro. İsviçre'nin 30 milyon Euro."

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
sonuna kadar hakli dediklerinde
fransa hollanda da avrupa takımı değil dimi. Sen bi konuşma ya allah aşkına. Sen hale dön hale
kore de 3. olurken milli takımın kemik oyuncuları formda galatasaray oyuncularıydı,kaymağını yedi Güneş

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