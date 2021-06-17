Erman Toroğlu: Şenol hoca teşekkür edip gitmen lazım

"Başta Şenol Güneş kokuşmuş. Federasyonun da yüzde yüz payı var. Bizim Çocuklar bunlar ama benim çocuklar değil. Maçtan evvel hep pompa. Bugün herkes konuşur, yazar. Maçtan önce gözüküyor takım yahu. Senin kaptanın kavgaya girdi tek kaldı. Bu kafada bir Şenol ile, bu kafada bir federasyon ile, bu kafada bir milli takım olur. Her şey kokuşmuş futbolda. Acı biraz ama gerçek."

"Bu kadar pompa yaparsan böyle olur. Tarçın lazımdı tarçın, muhallebi gibi takımımız var. Yahu kavga edemediler be kavga. Adamların hepsi kavgaya girdi. Bizimkiler piyasada yok. Burak tek girdi. Lejyonerler ordusu, paralı askerler bizim milli takım."

"ADAMLARIN 5 TANE POZİSYONU VAR"

"2-0 olsa, 4 olurdu. Pozisyonun var mı? Adamların 5 tane pozisyonu var. Son dakikada solda, sağda geçti adam. Vursana omuza at kornere. Geçiyor bakıyorlar ya. Caddebostan'da adamı o kadar rahat gezdirmezler ya. Bunlar benim milli takımımın oyuncusu değil."

"TEŞEKKÜR EDİP GİTMEN LAZIM"

"Bitti. Ligi 1 hafta erken bitirdi Şenol Bey. Niye 1 hafta erken bitirdin Şenol Güneş? Gri takım elbiseyle sahaya çıkarsan böyle olur. Kahverengi ve gri takım giyen adamı işe almam ben. Standarttır bu. Ben adamın her şeyine bakarım. Al sana milli takım. İngiliz ekolü böyledir. Ters toplar. Sazan gibi seni aldatırlar. 3 tane pozisyona girdi adam, aynı pozisyon. 3. pozisyonda attı. Bana ne anlatıyorsun Şenol Hoca? Ben gördüm ya! Aciz duruma düştük ya! Teşekkür edip, gitmen lazım. Yapamıyorsun bu işi artık. Biz Kore'de 3. olurken bir tane Avrupa takımıyla oynamadık."

"AŞÇIN İYİ DEĞİL"

"Bu milli takımın kadrosunun böyle futbol oynamaya hakkı var mı? Aşçın iyi değil. Aşçın saçma sapan işler yaptı. Önüme gelen yemek haşat. 1. sınıf adamlar üst düzey adamlarla çalışırlar. Beni ikaz edecek yanımdaki adam. İtalya'ya tamam dersin, ekolü var. İtalya bizden açık ara önde. Galler'in marka değeri 50 milyon Euro. İsviçre'nin 30 milyon Euro."



