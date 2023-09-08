Ermenistan Teknik Direktöründen Türkiye maçı öncesi kızdıran açıklama! ''Sizin gibilere bugün ne olacağını göstereceğiz...''

Türkiye-Ermenistan maçından hemen önce Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov'un sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"SİZİN GİBİLERE BUGÜN NE OLACAĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Maçı anlatan TRT spikeri İbrahim Kırkayak, karşılaşma öncesi Ermenistan teknik direktörüyle konuştuğunu söyledi ve Oleksandr Petrakov'un cümlesini aktardı. Kırkayak, "Ermenistan teknik direktöründen bir değerlendirme istedim; 'sizin gibilere bugün ne olacağını göstereceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrako'ya tepki gösteren Türk taraftarlar, maç öncesi bu tarz yakışıksız bir ifadenin fair-play ruhuna sığmadığını savundu.

