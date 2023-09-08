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  4. Ermenistan Teknik Direktöründen Türkiye maçı öncesi kızdıran açıklama! ''Sizin gibilere bugün ne olacağını göstereceğiz...''

Ermenistan Teknik Direktöründen Türkiye maçı öncesi kızdıran açıklama! ''Sizin gibilere bugün ne olacağını göstereceğiz...''

08.09.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Maç öncesi konuşan Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Ermenistan maçından hemen önce Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov'un sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"SİZİN GİBİLERE BUGÜN NE OLACAĞINI GÖSTERECEĞİZ"

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Maçı anlatan TRT spikeri İbrahim Kırkayak, karşılaşma öncesi Ermenistan teknik direktörüyle konuştuğunu söyledi ve Oleksandr Petrakov'un cümlesini aktardı. Kırkayak, "Ermenistan teknik direktöründen bir değerlendirme istedim; 'sizin gibilere bugün ne olacağını göstereceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

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Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrako'ya tepki gösteren Türk taraftarlar, maç öncesi bu tarz yakışıksız bir ifadenin fair-play ruhuna sığmadığını savundu.

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