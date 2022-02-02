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Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi

02.02.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi

İSTANBUL (AA) - Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.

Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.

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