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Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki

ANTALYA HABERLERİ  | 18.07.2020 19:44 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki

Antalya'daki Azerbaycan derneklerinin üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesindeki Azerbaycan parkında toplanan üyeler, Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıdı, Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği Başkanı Lale Hesenova, Ermenilerin haince yaptığı saldırıları kınadıklarını, her zaman güçlü olan Azerbaycan ordusunun yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Hesenova, "Yalnız olmadığımızı bir kez daha bize gösterdi." dedi.

Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fazıl Orun da tüm dünyanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılara sessiz kaldığını savundu. Orun, "Dünyanın bu saldırılara sessiz kalmasını istemiyoruz. Tovuz bölgesine yapılan saldırıda 12 Azerbaycan askeri şehit oldu. Türkiye'deki Azeriler olarak, Türkiye'nin de buna sessiz kalmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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