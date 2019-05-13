Erol Bedir: Anlaştığımız isimleri açıklarsam herkes şaşırır

Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna gelecek sezon için önemli oyuncular katmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kulüp bütçesiyle ilgili kararın birkaç gün içerisinde netleşeceğini açıklayan Bedir, "Belirlenecek bütçe ile de Kayserispor'u daha yukarılara taşıyacak transfer hamlelerini yapacağız. Zaten birçoğunu da yaptık. Şu anda bunları söylemek istemiyorum. Şimdi tamamladığımız oyunculardan ikisini söylesem, 'yok canım o kadar da değil' dersiniz. Yaptığımız transferler de var, yapacağımız da var" diye konuştu.

Takımda 11 oyuncunun sözleşmesinin biteceğini aktaran başkan Bedir, "Bunlardan biri de Kana Bıyık. Geçtiğimiz hafta itibarıyla 40 puanı yakalamadan kimseyle görüşmeme kararı almıştık. Zannederim önümüzdeki haftadan itibaren defterimizi önümüze alıp ne yapacağımıza karar veririz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile gelecek sezon da devam etme arzusunda olduklarını vurgulayan Bedir, "Hikmet hoca kendini bizden daha fazla Kayserisporlu, Kayserili addediyor. O bizden daha heyecanlı. Pırıl pırıl bir insan. Bu şehre de yakışır. İnşallah önümüzdeki sezonda da Hikmet hoca Kayserispor'un başında olur" şeklinde konuştu.