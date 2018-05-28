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Erol Bedir: "Asamoah Gyan ve Varela ile görüşüyoruz"

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, sözleşmeleri süren futbolculardan Asamoah Gyan ve Silvestre Varela ile önümüzdeki sezon için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Erol Bedir: "Asamoah Gyan ve Varela ile görüşüyoruz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yazılı açıklamasında, gelecek sezonun hazırlıklarını yaptıkları bugünlerde takımın başına getirdikleri teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Ertuğrul Sağlam ile görüşmelerinde, Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda sezon açılışı, kamp yeri ve transferler konusunda rotanın belirlendiğini aktaran Bedir, şunları ifade etti:

"29 Haziran'da Kayseri'de toplanacak takımımız, sırasıyla Kayseri, Erzurum ve Hollanda kamplarıyla 2018-2019 sezonuna hazırlanacak. Transfer konusunda ise öncelikle giden oyuncularımızın sayısal eksikliğini giderecek, takımımıza katkı yapacak oyuncuların ekibimize katılmasını sağlayacak çalışmaları yürüteceğiz. Geçtiğimiz yıl takımımızda kiralık olarak forma giyen Amorim, Nicola ve Badji'nin herhangi bir ilave masraf olmaksızın sözleşmeleri tamamlanmıştır. Yine kadromuzda bulunan ve Akhisarspor'da kiralık oynayan Geoffrey Bia da kendine takım bulmuş ve takımımıza bir külfet getirmeden karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılmıştır."

ASAMOAH GYAN VE VARELA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Sözleşmeleri süren futbolculardan Asamoah Gyan ve Varela ile gelecek sezon için görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Bedir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Futbol dünyasındaki kariyerleri belli olan ancak şanssızlık ve geçirdikleri sakatlıklarla takımımıza beklenen katkıyı veremeyen Asamoah Gyan ve Varela ile de önümüzdeki sezon için görüşmeler devam etmektedir. Performans ağırlıklı revize sözleşmeleri konusunda mutabık kalınması durumunda ise futbol kaliteleri ve kişisel karakterleri konusunda şüphemiz olmayan bu oyuncularımızla da devam etme düşüncemiz mevcuttur."

Gelecek sezon öncesi kadroya takviye yapmayı düşündüklerini vurgulayan Bedir, "Önümüzdeki günlerde başka takımlara transfer olan veya karşılıklı mutabakat ile yollarımızın ayrıldığı oyuncular olursa onların yerini doldurmak için de yeni planlarımız devreye sokulacaktır. Gelişmeler oldukça şeffaf yönetim anlayışımız doğrultusunda büyük taraftarımızla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
asamoah gyan Silvestre Varela Kayserispor

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