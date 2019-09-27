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Erol Bedir: Deniz Türüç çok daha iyi yerlere gelecek

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 27.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Deniz Türüç'ün yeteneklerine güvendiklerini ve çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Erol Bedir: Deniz Türüç çok daha iyi yerlere gelecek

Erol Bedir, Deniz Türüç'ün hem karakter hem de futbolcu olarak çok iyi bir oyuncu olduğunu belirtti.

Deniz'in 4 sezon boyunca Kayserispor'a önemli katkıda bulunduğunu ifade eden Bedir, "Deniz'in, bize de çok faydası oldu fakat son senesiydi. Özellikle Türkiye'nin ekonomik durumundan dolayı daha fazla kalmasına hem kendisinin hem kulübün tahammülü yoktu ve transferi gerçekleşti" dedi.

Fenerbahçe ve milli takımdaki performansıyla Deniz'in kendilerini gururlandırdığını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Daha fazla beklentimiz olmasına rağmen o günün şartlarında onu isteyen kulüplerle hemen hemen aynı rakamlarda anlaşarak Deniz'in tercihini bekledik. 'Hangi kulübü istiyorsa oraya gitsin' dedik. Deniz de sonuçta Fenerbahçe'ye gitti. Tabii Fenerbahçe'ye giderken kulüpten soruyorlar, 'bu nasıl bir çocuk' diye. Ben de 'çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu, size çok faydalı olur' dedim. Tabii bu söylediklerimin gerek Fenerbahçe'de gerek milli takımda gerçekleşiyor olması Deniz'in evladımız olarak iyi şeyler yapması açısından bizi mutlu ediyor. Benim söylediklerim gerçekleştiği için ondan ayrıca mutlu oluyorum. Daha uzun yıllar Deniz Türüç hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma hem de inşallah yurt dışındaki daha üst düzey takımlara da hizmet edecektir."

ALTYAPIDAN FUTBOLCU KAZANMAYA DEVAM
Kayserispor'un bugüne kadar Türk futboluna çok sayıda yetenek kazandırdığını, bunlardan birinin de Deniz olduğunu aktaran Bedir, sezon başında da geleceğin yıldızı olarak gördükleri önemli genç sporcuları kadrolarına kattıklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman'ın da genç oyunculara ayrı önem verdiğini kaydeden Bedir, şunları söyledi:

"Kulübümüz tarihi boyunca yetenekli sporcuları Türk futbolunun hizmetine sundu. Biz de yönetime geldiğimiz günden beri bu misyonu devam ettirmek için gayret ediyoruz. Sezon başında Yasir Subaşı, Aksel Aktaş ve Ömer Uzun gibi genç yetenekleri kadromuza kattık. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz ve 15 yaşındaki Emre Demir kadroya giriyor, hatta bazı maçlarda hocamız şans veriyor. Bu oyunculardan beklentimiz büyük. İnşallah başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız. Onları da Türk futboluna sunacağız diye düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bedir deniz türüç

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