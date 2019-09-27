Erol Bedir: Deniz Türüç çok daha iyi yerlere gelecek

Erol Bedir, Deniz Türüç'ün hem karakter hem de futbolcu olarak çok iyi bir oyuncu olduğunu belirtti.

Deniz'in 4 sezon boyunca Kayserispor'a önemli katkıda bulunduğunu ifade eden Bedir, "Deniz'in, bize de çok faydası oldu fakat son senesiydi. Özellikle Türkiye'nin ekonomik durumundan dolayı daha fazla kalmasına hem kendisinin hem kulübün tahammülü yoktu ve transferi gerçekleşti" dedi.

Fenerbahçe ve milli takımdaki performansıyla Deniz'in kendilerini gururlandırdığını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Daha fazla beklentimiz olmasına rağmen o günün şartlarında onu isteyen kulüplerle hemen hemen aynı rakamlarda anlaşarak Deniz'in tercihini bekledik. 'Hangi kulübü istiyorsa oraya gitsin' dedik. Deniz de sonuçta Fenerbahçe'ye gitti. Tabii Fenerbahçe'ye giderken kulüpten soruyorlar, 'bu nasıl bir çocuk' diye. Ben de 'çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu, size çok faydalı olur' dedim. Tabii bu söylediklerimin gerek Fenerbahçe'de gerek milli takımda gerçekleşiyor olması Deniz'in evladımız olarak iyi şeyler yapması açısından bizi mutlu ediyor. Benim söylediklerim gerçekleştiği için ondan ayrıca mutlu oluyorum. Daha uzun yıllar Deniz Türüç hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma hem de inşallah yurt dışındaki daha üst düzey takımlara da hizmet edecektir."