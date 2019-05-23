Erol Bedir: Hikmet Karaman ile sözleşme yapmamak hangi mantığa sığar

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sezonun son maçını doğduğu şehir olan Erzurumspor ile oynayacaklarını kaydederek, "Doğduğum toprakların takımı Kayseri'ye gelecek. Onları misafir edeceğiz. Maç iftar zamanına denk geliyor. Herhalde onlarla birlikte iftar açarız. Onun dışında sahada oynayan futbolcuların ne dostluğu, ne de düşmanlığı var. Hangisi iyi oynarsa o kazanacak. Maç başlayana kadar bazı duygular hissedebiliyorsunuz; ama maç başlayınca olay farklı bir boyuta gidiyor. Erzurumspor son maçında Fenerbahçe’ye yenilmeseydi bu maç daha önem kazanabilirdi. Erzurumspor’un şansı bayağı azalmış durumda. Galibiyet bile yetmiyor. Kazansalar bile kaderlerini rakiplerinin alacağı sonuç belirleyecek. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

"HİKMET HOCA İLE SÖZLEŞME YAPMAMAK HANGİ AKLA SIĞAR"

Sözleşmesi biten Hikmet Karaman ile resmi sözleşme imzalamadıklarını kaydeden Bedir, "Hikmet Karaman ile bizim özel dostluğumuz var. Hikmet hoca şuan 1,55 puan ortalaması ile ligin 5'inci başarılı hocası. Böyle bir başarı yakalamış, burayı seven, kendini Kayserili olarak gören, yönetimle hiç problem yaşamayan bir insan ile sözleşme yapmamak hangi akla, mantığa sığar. Onun da Kayserispor’dan başka bir şey düşündüğünü sanmıyorum. İkimizin de gönlünden geçen, kaldığımız sürece beraber çalışmak. Kağıda atılmış bir imza yok. Daha önceki hocalarımızla da 'İstediğiniz zaman gidersiniz, istediğimiz zaman gönderebiliriz' diye madde koyduruyordum. İsteyen istediği zaman gidebilir ya da gönderilebilir. Önemli olan sözdür. Hoca ile de bizim sözde mutabakatımız var. Bu mutabakat devam edecek. Şuan önemli olan öncelikle kazasız, belasız ligi tamamlamak. Daha sonra da gideceklerin, kalacakların belirlenmesi ve transferler süreci başlayacak" şeklinde konuştu.