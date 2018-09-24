Erol Bedir: İstanbul'daki Beşiktaş-Kayseri maçı Kayseri'de oynanabilir

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, fikstüre göre İstanbul'da yapmaları gereken Beşiktaş karşılaşmasının, Kayseri'de oynanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Erol Bedir, şöyle devam etti:

"Bu maçın Kayseri'de oynanması ihtimali var. Bu da az ihtimal değil, yüzde 51'in üzerinde. Zannediyorum bugünkü Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra açıklanacaktır. Çünkü diğer kulüplerin de olurları alınmış. Biz de buna, 'Tamam.' dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması ve en ufak bir yeise kapılmamalarıydı. Eğer Kayseri'de oynanırsa daha dolu, tıklım tıklım tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir."

Öte yandan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı.

