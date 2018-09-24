SPOR

Erol Bedir: İstanbul'daki Beşiktaş-Kayseri maçı Kayseri'de oynanabilir

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş-Kayserispor maçının Kayseri'ye alınabileceğini açıkladı.

Erol Bedir: İstanbul'daki Beşiktaş-Kayseri maçı Kayseri'de oynanabilir

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, fikstüre göre İstanbul'da yapmaları gereken Beşiktaş karşılaşmasının, Kayseri'de oynanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Erol Bedir, şöyle devam etti:

"Bu maçın Kayseri'de oynanması ihtimali var. Bu da az ihtimal değil, yüzde 51'in üzerinde. Zannediyorum bugünkü Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra açıklanacaktır. Çünkü diğer kulüplerin de olurları alınmış. Biz de buna, 'Tamam.' dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması ve en ufak bir yeise kapılmamalarıydı. Eğer Kayseri'de oynanırsa daha dolu, tıklım tıklım tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir."

Öte yandan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı.

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Büyük şok! İdmanda ayağı kırıldıBüyük şok! İdmanda ayağı kırıldı
Eski Başkan Recep Mamur, Kayserispor'a haciz konulması talebinde bulunduEski Başkan Recep Mamur, Kayserispor'a haciz konulması talebinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erol Bedir Beşiktaş Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?

Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erol Bedir: İstanbul'daki Beşiktaş-Kayseri maçı Kayseri'de oynanabilir

Erol Bedir: İstanbul'daki Beşiktaş-Kayseri maçı Kayseri'de oynanabilir

Büyük şok! İdmanda ayağı kırıldı

Büyük şok! İdmanda ayağı kırıldı

Eski Başkan Recep Mamur, Kayserispor'a haciz konulması talebinde bulundu

Eski Başkan Recep Mamur, Kayserispor'a haciz konulması talebinde bulundu

Erol Bedir: Yabancı sınırı tartışmaları suni gündem

Erol Bedir: Yabancı sınırı tartışmaları suni gündem

Erol Bedir: Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısı hakkında herhangi bir çalışması yok

Erol Bedir: Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısı hakkında herhangi bir çalışması yok

Kayserispor'da Fenerbahçe galibiyetinin primi belli oldu

Kayserispor'da Fenerbahçe galibiyetinin primi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.