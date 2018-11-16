Erol Bedir: Transfer yasağının iptali söz konusu değil

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, transfer yasağının yaptıkları itiraz nedeniyle geçen yaz uygulanmadığını belirtti.

Alınan cezanın iptalinin tamamen söz konusu olmadığına dikkati çeken Bedir, "Bu cezayı ne biz ne de başka hiç kimse arzu etmez. İstişare sonucunda geçtiğimiz yaz döneminde ceza çekmenin uygun olmadığı kanaatiyle ertelemeye çalıştık ve başardık." ifadelerini kullandı.

Bedir, yaz dönemi ile ara dönemin transfer açısından farklı önem taşıdığına dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Belki bazı hukuki girişimleri yapsaydık az ihtimal de olsa bu cezayı (2019) şubat ayında değil de haziranda çekebilirdik ancak tamamen iptal söz konusu değildi. Kabul etmeliyiz ki şubat ayında yapabileceğimiz 2-3 takviye uğruna 8 oyuncumuzun sözleşmesinin sona erdiği 2019 yaz sezonunda transfer yasağı asla istenemezdi. Bu nedenle risk alamazdık. Halen geçmişten gelen borçlar nedeniyle sözleşmeli oyunculara ödemelerde sıkıntı yaşarken, oyunculardan Mijailovic'e ve diğer oyunculara borçlardan dolayı transfer tahtasında bulunan 12-13 milyon lira ödeme beklerken, şubat döneminde yapılabilecek 2-3 transfer için bu ödemeleri yapmak herhalde hem zor hem de mantıksız olanıdır."