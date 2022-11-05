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Erol Bilecik: Büyük demekle büyük olunmuyor

05.11.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, divan toplantısında yaptığı açıklamada, “Ekranlara çıkıp mikrofonların önünde büyüğüz demekle büyük kulüp olunmuyor. Bunu destekleyecek rakamlar var. Dünden beri rakamlar ortada, liderde ortada” diye konuştu.

Erol Bilecik: Büyük demekle büyük olunmuyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, son dönemlerde rakip takımların yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla ilgili, “İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Ekranlara çıkıp mikrofonların önünde büyüğüz demekle büyük kulüp olunmuyor. Bunu destekleyecek rakamlar var. Dünden beri rakamlar ortada, liderde ortada. Fenerbahçe taraftarının eşsiz desteğiyle ne yaparlarsa yapsınlar bizi tutmanın zor olacağı bir dönem olacağını söylüyorum. Gururla hatırlanacak bir sezon yaşayacağımız konusunda bir şüphemiz yok” dedi.p

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