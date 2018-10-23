Erol Bulut: Bazı şeyler değişecek

E.Y. Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Şu an tablo o kadar kötü değil. Futbolcularımla yapacağım konuşmadan sonrada burada bazı şeylerin değişeceğini söyleyebilirim. Futbolcularımla konuşacağım, hafta sonu maçta istediğimiz şekilde gidecektir" dedi. Nurettin Soykan Tesisleri’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bulut, önemli açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçının ikinci yarısında iyi oynadıklarını belirten Bulut, “Ankara deplasmanına 3 puan parolasıyla gitmiştik. Maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Maçın ilk 15 dakikasında gereksiz yere kaybettiğimiz toplar vardı. Basit hatalardan dolayı gereksiz goller yiyoruz. Nitekim MKE Ankaragücü maçında da bu şekilde oldu. Top bizdeyken defanstaki basit bir pas hatasından rakip ceza sahasına girdi ve sonra penaltı oldu. Penaltı golüyle de maçı kaybetmiş olduk. İkinci yarı baskılı oynadık, pozisyonlarımız vardı. Bir topumuz direkten döndü. Golü bulamayınca neticede maçı kaybediyorsunuz” dedi. “Bazı futbolcuların kişisel sorunu var”

Takım içerisinde bazı futbolcular arasında kişisel sorunlar olduğuna dikkat çeken Bulut, şunları söyledi: "Bundan 2-3 hafta önce bir konuşma yaptım. Bazı iç sebepler, sıkıntılarımızdan dolayı oyuncularımız sahaya yansıyan performans eksikliğinin olduğu pozisyonlar var. Parasal olan bir sorun yok. Futbolcular maaşlarını zamanında aldı. Primlerini de almışlar. Hiçbir futbolcu çıkıp bununla ilgili bir şey söyleyemez. Peşinatlarla ilgili gecikme olabilir buda doğaldır. Bazı kulüpler 4-5 ay para alamıyor ama çıkıp sahada her şeylerini verip, maç kazanıyorlar. Futbolcularım bu bahanenin arkasına sığınamaz. Kişisel sorunlar var. Onları kendi içimizde çözeceğiz. Futbolcularımla bir toplantı yapacağım. Bunları tartışıp, konuşacağız. Futbolcularımın bir şeyi bilmesi lazım, hiç kimse Evkur Malatyaspor'dan daha büyük, daha üstün değil. Sonuçta burada bir kulüp var ve buradaki şartlara uymak zorundasınız. Futbolcuların kişisel problemleri varsa kendi aralarında bunu dışarıda halletmeleri gerekiyor. Bunu sahaya yansıttıkları zaman benimle büyük sorun yaşarlar. Sadece benimle değil medya ve taraftara da o sorumluluk düşer. O yüzden herkesin kendisine çeki düzen vermesi lazım."

“Sadece 2-3 kişi değişiyor” Bulut, bir gazetecinin 'Kadrodaki sürekli değişiklikler ve bir türlü ilk 11'i oturtamamanız neden kaynaklanıyor?' sorusuna, "Aslında bizim ilk 11'imiz aşağı yukarı belli. Daha önce söyledim, 8 futbolcumuz hemen hemen oynayan futbolcular. Sadece 2-3 kişi değişiyor. Bu da sakatlık, kart cezalısı ya da performans düşüklüğünden kaynaklanıyor. Son maçta Khalid Boutaib'in bir sakatlığı vardı. Sadece tek antrenmana çıkabildi. Erken değişiklik olmasın diye kendisini kulübeye aldım. Ama maalesef iki erken değişiklik yapmak zorunda kaldık. Donald'ın sakatlığından dolayı Khalid'i oyuna aldık. İkinci yarıda da Rahman Buğra'yı sakatlığından dolayı oyundan çıkartmak zorunda kaldık. Zaten bu sakatlıklardan dolayı sıkıntılarımız vardı. Yedek kulübemizde istediğimiz değişiklikleri yapamadığımızda ikinci yarıda o sorunları yaşamış olduk" cevabını verdi. “15-16 puanda olmalıydık” Kötü bir tabloda olmadıklarını ifade eden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an 12 puandayız. Benim hesaplarıma göre bugün 15-16 puanda olmamız gerekirdi. Hedefim oydu. Hedefimizin sadece 3 puan gerisindeyiz. Son MKE Ankaragücü maçını almış olsaydık, kendi hedefimi tutturmuş olacaktım. Altımızda olan takımlara baktığımızda köklü takımlar var, bizden daha az puanı olan takımlar bulunuyor. Şuan tablo o kadar kötü değil. Futbolcularımla yapacağım konuşmadan sonrada burada bazı şeylerin değişeceğini söyleyebilirim. Futbolcularımla konuşacağım, hafta sonu maçta istediğimiz şekilde gidecektir."