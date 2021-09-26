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Erol Bulut hakem hataları için isyan etti

26.09.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Adana Demirspor maçı sonrasında hakem hatalarına tepki gösterdi.

Erol Bulut hakem hataları için isyan etti

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Adana Demirspor'a 4-0 yenildikleri maçın ardından istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Mağlubiyet ve kötü sonucun alınabileceğini dile getiren Bulut, bireysel hatalarla da maçın kaybedilebileceğini vurguladı.

Hakem hatalarına dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Ürettiğiniz pozisyonları iyi bir şekilde değerlendiremediğiniz zaman zaten iş zorlaşıyor. Biz sadece bireysel hatalarla maçı kaybetmedik. Sahadaki yönetimin de çok başarılı olduğunu ben görmedim. Bugüne kadar hakemlerle ilgili cümle kullanmadım, kullanmak da istemiyorum ama maalesef öyle bir durum oluyor ki sizi zorluyorlar, 'bir şey deyin' diye. Sadece soruyorum. Bugünkü hakem Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında bize verildi ve bugünkü maçımızı yönetti. Onun dışında o kadar iyiyse neden başka bir maça verilmedi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından sonra demek ki maçı çok iyi yönetemedi, maç alamadı. Neden sadece bizim maça veriliyor. Bugünkü yönetimi herkes gördü zaten. Televizyonda da herkes gördü zaten. Yorumcular da yeterince konuşacaklar. Sadece hakemden dolayı demiyorum ama hakemin yönetimi bugün maalesef bizim aleyhimize oldu. İki takım için de aynı şekilde kararlar verilmesi gerekirdi. 6-0 da kaybedebilirdik, hiç sorun yok. Bu şekilde hoş değil. Hep birlikte Türk futbolunu ilerletmek istiyoruz ama bazı yerlerde takılıyoruz işte."

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Gaziantep FK
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