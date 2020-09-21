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Erol Bulut: Hücum anlamında yetersiziz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2020 22:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Erol Bulut: Hücum anlamında yetersiziz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Maçı değerlendiren Bulut, "İlk yarı istediğimiz gibi gitmese de oyun, 2. yarı daha baskılıydık. Rakibin kalemize gelmediği bir oyun oldu, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Geçiş oyunları ile pozisyon bulmaya çalıştılar ama izin vermedik, bir tane pozisyonları yok. Bizim 3-4 pozisyonumuz var, rakip 9 kişi oynadı, şansları iyi değerlendiremedik. Hücum anlamında yetersiziz, çalıştığımız hücum organizasyonlarını oyuncularımız sahada benzer şekilde uygulamalıydı, oradan biraz uzaktık." ifadelerini kullandı.

Hücum organizasyonlarında başarılı olamadıklarını kaydeden teknik adam, "İstediğimiz, antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada da uygulamamız gerekiyor, onun dışına çıkınca istediğimiz tablo ortaya çıkmıyor. Önümüzdeki haftalarda bunu göstermemiz gerekiyor. Hücum organizasyonlarını istediğimiz şekilde gerçekleştirsek, skor da farklı olurdu." dedi.

Galatasaray derbisi için görüşleri sorulan genç hoca, "Derbiler her zaman farklı oynanıyor, bu yıllardır böyle. Önümüzdeki hafta da böyle olacak. Bu hafta oynanan maçlara bakmaksızın, herkes maçlara farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız ve ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
daha iyi olacağız hocam Allah'ın izniyle. her daim arkandayiz
Erol hoca sen yavaş yavaş toparlanmaya başla, bu veteran, yanar döner, takımdan hayır gelmez. En başında yönetime ağırlığını koyup Emrenin değil kendi düşündüğün oyuncuları aldıracaktın, Emre'nin vizyonsuzluğunun ilk kurbanı da sen olacaksın gibi görünüyor maalesef..
erol hoca...caner i çıkarmayacaktın...
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