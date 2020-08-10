Erol Bulut: Ligin altını üstüne getireceğiz!

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu, yeni görevine hızlı başladı. Erol Bulut, ilk antrenmanlarında motivasyon konuşmalarına ağırlık verdi.
Teknik ve taktik konuları ikinci plana iten 45 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerinden beklentilerini net bir dille anlatıyor. Bulut, yaptığı son konuşmada takım olarak ölü toprağını üzerlerinden atmaları gerektiğini söyledi.
Başarılı teknik adam, "6 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Camia buna alışık değil. Bu sezon özleme son vereceğiz" dedi.
Başarıya aç bir takım olacaklarını söyleyen Erol Bulut, "Bu ligin altını üstüne getireceğiz. Sizden beklentim bu. Ancak bunu bireysel performanslarla değil, takım halinde başaracağız. Önce aile olacağız. Bunu başarırsak, şampiyon olacak kaliteye zaten sahip bir oyuncu topluluğusunuz. Bu nedenle şampiyonluk kendiliğinden gelir" dedi. (Sporx)
Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!
Beşiktaş'ta yardım gecesi yapılıyor!
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye gidiyor!
Yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı...
Muslera'nın yerine gelecek isim herkesi şaşırttı!
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Beşiktaş-Alanyaspor arasında dev takas
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Transfer resmen açıklandı
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum