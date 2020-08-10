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Erol Bulut: Ligin altını üstüne getireceğiz!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, futbolcularına yönelik sürekli motivasyon konuşmaları yapıyor.

Erol Bulut: Ligin altını üstüne getireceğiz!

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu, yeni görevine hızlı başladı. Erol Bulut, ilk antrenmanlarında motivasyon konuşmalarına ağırlık verdi.

Teknik ve taktik konuları ikinci plana iten 45 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerinden beklentilerini net bir dille anlatıyor. Bulut, yaptığı son konuşmada takım olarak ölü toprağını üzerlerinden atmaları gerektiğini söyledi.

"ŞAMPİYONLUK HASRETİ BİTECEK"

Başarılı teknik adam, "6 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Camia buna alışık değil. Bu sezon özleme son vereceğiz" dedi.

"BU LİGİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRECEĞİZ"

Başarıya aç bir takım olacaklarını söyleyen Erol Bulut, "Bu ligin altını üstüne getireceğiz. Sizden beklentim bu. Ancak bunu bireysel performanslarla değil, takım halinde başaracağız. Önce aile olacağız. Bunu başarırsak, şampiyon olacak kaliteye zaten sahip bir oyuncu topluluğusunuz. Bu nedenle şampiyonluk kendiliğinden gelir" dedi. (Sporx)

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