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Erol Bulut: "Mesut, en kısa zaman içinde sahada olacak"

21.01.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Erol Bulut: "Mesut, en kısa zaman içinde sahada olacak"

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Sivasspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde deplasmanda Sivasspor'a karşı aldıkları bir puanın çok önemli olduğunu belirtti.

Bulut, Süper Lig'in 20. haftasında 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, zor Sivas deplasmanından 3 puan almak istediklerini ancak 1 puan alabildiklerini söyledi.

Her puanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Bulut, özellikle böyle zor bir deplasmanda Sivasspor'a karşı alınan puanın önemine değindi.

Erol Bulut, şöyle konuştu:

"Söylemek istediğim başka bir şey var. Maçtan önce, maçtan sonra yayıncı kuruluşa flaşta konuştuğumuzda onların hiçbiri yayınlanmıyor. Biz kendimizi en iyi şekilde burada ifade etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız, biz, sportif direktörümüz dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece, bu tutum bu şekilde devam edecek."

"MESUT EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAK"

Mesut Özil'in takımda ne zaman görev alabileceğiyle ilgili soru üzerine de Bulut, "Karantina süreci var o bittikten sonra aramıza en kısa zamanda katılacak. Zaten uzun bir süre karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Aramıza geldiğinde 15-16 gün olacak, yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah." dedi.

Soğuk havanın mı eksiklerin mi oyunlarını etkilediğinin sorulması üzerine de Bulut, ilk 20-25 dakika soğuk havanın oyunlarını etkilediğini ifade etti.

Bulut, soğuğa alışma sürecinin biraz sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabi eksiklerimiz bir hayli var. Onların da eksikliğini hissettik. Sakatlardan yeni gelenler oldu Sosa gibi. Sosa ilk maçına haftalar sonra çıktı. Yarım saat oynadı. Ama ben her zaman söylediğim gibi hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımızda kazanmak için çıkıyoruz."

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Marcel Tisserand'ın durumunun sorulması üzerine de Bulut, henüz bilgisi olmadığını, kulüp doktoruyla görüşüp net bilgiyi alacağını söyledi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Erol bu takım sadece Mesut ile düzelmez. Bu takımda sıkıntı büyük. Değil Mesut, Ronaldo gelse yine olacak iş değil. Galiba en büyük sorun sensin. Önce seni değiştirmek lazım. Sen büyük takım teknik direktörü olacak kapasitede değilsin.
BUDA AYNI ERSUN GİBİ OLDU YARI SEZON BİTTİ TAKIM HALA OTURACAK, HALA İLK 11 BELLİ OLACAK VE HALA TAKIM UYUMU SAĞLANACAK ULAN NE GÜZEL YA SAZANLARI YILLARCA BÖYLE OYALIYORLAR AMA NEYSE SİZ DEVAM EDİN GELENLERLE SEVİNMEYE HAAAA YAKINDA ÇOCUKLUK AŞKI FENEV OLAN MESSİYİ VE DOĞUŞTAN FENEVLİ OLAN RONALDOYU DA ALIRSANIZ HİÇ ŞAŞIRMAM

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